“Lagu Sampah” – Najwa Latif Sebak Kongsi Kisah Dipandang Rendah Oleh Guru Sekolah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila sebut sahaja Najwa Latif, pasti ramai di kalangan belia yang mengenali penyanyi terkenal era awal tahun 2000 itu.

Malah, Najwa juga pernah mencetuskan fenomena di mana rata-rata golongan muda menggemari style dan lagu santai yang dibawa olehnya seperti ‘Cinta Muka Buku’.

Namun siapa sangka, penyanyi itu sendiri berdepan dengan detik sukar dalam kehidupannya sebelum berjaya dalam bidang seni hiburan tanah air.

Menerusi perkongsian yang tular di laman X (Twitter), Najwa Latif telah berkongsi kisah dilaluinya bersama orang ramai dalam satu sesi temu bual.

Menurut Najwa, seorang guru yang pernah mengajar semasa alam persekolahan telah melabelkan lagu ciptaannya bersama kakak sebagai lagu ‘sampah’.

Jelas penyanyi itu, dia berasa amat kecewa dan tersentak apabila guru sendiri berkata bahawa dirinya tidak akan berjaya.

Jadi bila cikgu dah cakap kita tidak akan berjaya, it is hard for us to believe that kita akan berjaya.

Najwa Latif.