Umum Dilantik Jadi Duta Balenciaga, Ramai Kecam Michelle Yeoh

Sebut sahaja tentang pelakon, Tan Sri Michelle Yeoh pasti anda mula terbayang beberapa filemnya seperti Crazy Rich Asia, Everything Everywhere All At Once serta banyak lagi.

Malah anak kelahiran Ipoh, Perak ini juga telah mengharumkan nama Malaysia apabila menjadi pelakon pertama negera ini yang memenangi Pelakon Wanita Terbaik dalam 95th Academy Awards (Oscars 2023).

Michelle Yeoh teruk dikecam selepas umum jadi duta Balenciaga

Namun baru-baru ini, Michelle telah dikecam ramai selepas memuat naik satu hantaran mengumumkan beliau kini telah menjadi duta bagi satu jenama terkenal antarabangsa iaitu, Balenciaga.

Perkara itu dimaklumkan oleh Michelle menerusi lnstagram rasminya pada 9 November.

“Saya teruja menyertai Balenciaga sebagai duta jenama mereka,” tulisnya di kapsyen.

Sifatkan fesyen adalah satu bentuk seni

Dalam satu lagi hantaran yang dimuat naik, Michelle menyatakan fesyen adalah salah satu bentuk seni dan ia bukan sekadar pakaian.

“Fesyen adalah satu bentuk seni. Ia tidak hanya mengenai pakaian, tetapi ekspresi diri. Bagaimana anda rasa ketika memakainya dan nilai yang anda letakkan ketika memakainya.

“Ia adalah satu cara untuk berkomunikasi dengan kerja saya,” katanya lagi.

Perkongsiannya itu bagaimanapun, telah mengundang rasa kurang senang orang ramai kerana merasakan aktres Crazy Rich Asian itu seperti kurang sensitif dengan konflik yang melanda jenama terbabit.

Balenciaga didakwa mengeksploitasi kanak-kanak dalam kempen dilakukan pada Disember tahun lalu

Ini kerana, pada Disember tahun lalu jenama terbabit didakwa melakukan kempen yang dipercayai mempunyai unsur seksual kanak-kanak.

Malah ada yang mengatakan, mereka menyokong dan sayangkan pelakon tersebut namun bukan sebagai duta kepada jenama terbabit.

Bukan hanya itu, ada yang mendakwa jenama terbabit juga adalah pro-Israel.

Namun kami tidak menemukan apa-apa artikel yang mengaitkan Balenciaga dengan Israel kecuali kes melibatkan penyanyi rap, Kanye West yang dipecat kerana mengeluarkan kenyataan berbaur antisemitik pada hujung 2022.

Balenciaga bagaimanapun bersama Adidas kemudiannya telah mengambil Bella Hadid sebagai model mereka.

“Saya sayangkan awak sebagai pelakon dan ikon fesyen Michelle, tetapi saya tidak teruja awak menjadi duta Balenciaga”

“Menyokong jenama yang mengeksploitasi kanak-kanak adalah salah!”

“Michelle saya sayangkan awak tetapi bukan Balenciaga!”

“Balenciaga sokong Israhell kak”

