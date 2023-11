Grab Dikecam Isu Hantaran IGS Chloe Tong, Ini Penjelasan Sebenar

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Berikutan konflik peperangan di antara Palestin-Israel ketika ini, majoriti rakyat Malaysia telah berpihak sepenuhnya kepada rakyat di Gaza yang pada ketika ini menderita dek kekejaman Zionis membedil wilayah berkenaan tanpa henti.

Peka dengan isu kesengsaraan yang dihadapi oleh warga Palestin, pelbagai jenis bentuk sokongan serta solidariti ditunjukkan pada ketika ini termasuklah perhimpunan Aman.

#FreePalestine.

Semalam (3 November), satu ciapan menerusi laman X telah mula tular apabila ia dilihat memperbahaskan tentang hantaran di Instagram Stories (IGS) milik isteri kepada co-founder Grab iaitu Chloe Tong.

Namun menerusi carian kami, ciapan berkenaan telahpun dipadam.

Pihak TRP bagaimanapun telah menghubungi pihak Grab Malaysia untuk mendapatkan penjelasan serta kenyataan rasmi berhubung isu berkenaan.

Chloe Tong dalam masa yang sama turut menjelaskan bahawa hantaran Instagram Stories (IGS) miliknya itu telah dimuat naik beberapa minggu lalu dan secara tiba-tibanya telah tular serta mengundang ucapan berbaur kebencian oleh orang ramai.

Screenshot of my previous Instagram stories from weeks ago are suddenly surfacing – and malicioulsy taken out of context and shared to stir more hatred. My insta-stories were done before I understood all that is happening with Gaza and Israel. Like the rest of humanity, I hope for ceasefire and peace.

Chloe Tong.