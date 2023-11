Tular PLKN 3.0 Bakal Ambil Peserta Umur 16 Hingga 35 Tahun, Netizen Beri Pelbagai Reaksi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan sebelum ini telah mengumumkan tentang Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 3.0 yang bakal diperkenalkan semula.

PLKN 3.0 itu akan menggunakan kaedah baru iaitu dengan menjalani latihan kem tentera Wataniah selama 45 hari melibatkan 4,000 peserta.

Sebanyak 13 kem tentera akan digunakan bagi melatih peserta yang terlibat sebagai langkah untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan selain membolehkan mereka mendapat situasi sebenar kententeraan dan kepolisan.

Memetik sumber The Star, Kementerian Pertahanan menjelaskan walaupun latihan ini menyasarkan golongan muda berusia 16 sehingga 35 tahun, namun ia tidak akan menjejaskan pelajar Tingkatan 5 yang bakal menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Pendedahan berkaitan lingkungan umur peserta yang bakal dipilih membuatkan netizen di media sosial tidak senang hati kerana khuatir jika mereka tersenarai untuk menjalani latihan tersebut.

Rata-rata netizen mempersoalkan tentang komitmen kerja, keluarga dan anak-anak yang terpaksa ditinggalkan sepanjang tempoh ketika menjalani PLKN.

Pada masa yang sama, netizen juga bimbang jika jarak umur yang berbeza antara pelatih membuatkan mereka tidak mudah untuk bergaul antara satu sama lain.

Selain itu, faktor kudrat dan tenaga untuk mereka yang sudah berusia 30 tahun ke atas membuatkan mereka terfikir sama ada masih larat atau tidak jika diarahkan untuk memanjat tembok dan berkawad di tengah panas.

I don't think people with comitments will be involved. There are those of 20-30 that doesn't work. But then 28-35 age group doesn't feel right either due to multiple of factors.



Back then, if you're too active or is with health risk, you can't join PLKN. Not sure now. https://t.co/fO5x3imuUU