Sengaja Ejek Warga Palestin Kerana Tiada Bekalan Air & Elektrik, Video Rakyat Israel Ini Dikecam Netizen

Selepas serangan balas yang dilakukan oleh tentera Israel sejak 7 Oktober lalu sehingga ke hari ini, Gaza terus dibedil dengan roket dan bom tanpa henti pada waktu siang dan malam.

Malah, penindasan yang dilakukan tanpa berperikemanusiaan oleh rejim Zionis itu telah melumpuhkan sistem kesihatan di hospital sekitar Palestin kerana ketiadaan bekalan elektrik.

Selain itu, rakyat Palestin juga terbeban apabila mereka terputus bekalan air dan juga Internet.

Namun begitu, kesengsaraan yang dilalui oleh penduduk Palestin itu telah dipermainkan oleh seorang rakyat Israel menerusi satu video yang dikongsikan semula di laman X (Twitter @jacksonhinklle).

Dalam video tersebut, wanita dari Israel itu dilihat seolah-olah mengejek rakyat Palestin yang sudah tidak mempunyai akses kepada bekalan air, elektrik serta Internet.

Dia sengaja menunjukkan bekalan air minuman dan untuk kegunaan mandian di dalam tandas.

Bukan itu sahaja, wanita tersebut juga sengaja menayang kabel elektrik (extension) dan menutup serta membuka lampu berkali-kali.

Malah, dia juga dilihat menari-nari sambil menunjukkan telefon bimbitnya yang mempunyai talian Internet.

🇮🇱 Obese Israeli influencer MOCKS Palestinians who have lost access to water, electricity & internet.



🇮🇱 She should make good use of the electricity she still has access to and run on a treadmill. pic.twitter.com/foDvfqGhj1