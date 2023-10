“Dia Kerja Sejak 10 Tahun” – Ubai Dedah Derita Shila Amzah, Tampil Beri Sokongan Pada Isteri

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebelum ini, konflikmelibatkan penyanyi tanah air iaitu Shila Amzah dan keluarganya menjadi topik perbualan masyarakat apabila adiknya, Syada Amzah memberi bayangan bakal dihalau dari rumah.

Isu berkenaan dipercayai berlaku apabila Syada memuat naik tulisan di Instagram Story mengatakan beberapa individu tidak dikenali muncul di hadapan rumah untuk melihat keadaan kediaman mereka.

Ujar Syada lagi, dia sekeluarga kini sedang mencari rumah sewa selepas isu yang berlaku.

Tidak lama kemudiannya, suami kepada Shila Amzah, Ubai menerusi ciapan yang dimuat naik di laman X (Twitter @UbaiMz) mendedahkan keperitan yang dilalui oleh isterinya yang merupakan anak sulung daripada empat adik-beradik.

Shila difahamkan telah mula bekerja sejak berusia 10 tahun dan tidak pernah memegang duit, kad bank serta kad pengenalan diri sehingga berumur 28 tahun.

Malah, keputusan untuk berkahwin pada kali pertama juga dibuat mengikut pilihan keluarga.

Dedah Ubai lagi, Shila tiada tempat berkongsi masalah pada ketika dahulu dan dikerah untuk bekerja demi menanggung keluarga lebih-lebih lagi apabila dia adalah anak sulung.

Sebelum ini, Ubai menganggap kehidupannya sudah cukup mencabar apabila kehilangan adiknya sebelum bertunang dan ibunya juga dijempul ajal beberapa sebelum bernikah dengan Shila Amzah.

Namun selepas mengetahui kisah kehidupan isterinya, dia mengagumi kehebatan wanita itu mengharungi dugaan tersebut.

Dalam satu perkongsian video yang dimuat naik semula di laman X (Twitter @LVGIF), Shila memberitahu bahawa rumah lot banglo yang menjadi isu dalam keluarganya itu dibeli atas namanya.

Shila menjelaskan kediaman banglo dengan tujuh buah bilik dan berkeluasan 9,000 kaki persegi itu diduduki oleh lima orang ahli keluarga dan mendakwa rumah tersebut mempunyai banyak kenangan pahit.

Disebabkan itu, penyanyi berkenaan mahu menjual rumah tersebut dan mencari kediaman lain bagi membolehkan mereka membina kehidupan baharu selepas ibu bapanya bercerai.

Tambahnya lagi, tanggungjawab yang digalasnya seolah-olah dia adalah ketua keluarga kerana tiada pihak yang mahu menjaga keluarga.

“Daripada Sha kecik dulu memang Sha tak pernah pegang pun all the money. Rumah tu rumah Sha, nama Sha. Sha yang jadi ketua keluarga. Itu je.”



