Ini 5 Tumpuan Menarik Ketika Perarakan Hari Kebangsaan 2023 Di Dataran Putrajaya

Hari Kebangsaan Ke-66 yang diraikan semalam (31 Ogos) di seluruh negara dan tertumpu di Dataran Putrajaya mendapat sambutan yang cukup meriah dari semua rakyat Malaysia.

Sambutan kali ini lebih meriah dan bersemangat sehingga dikatakan ada pengunjung yang sanggup berkhemah sehari sebelum sambutan di Dataran Putrajaya ya!

Ramai yang teruja dan ternanti-nantikan perarakan istimewa setiap kali menjelang Hari Kebangsaan.

Sambutan Hari Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya telah mempersembahkan pelbagai jenis pertunjukan dan perarakan yang membuatkan ramai pengunjung kagum.

Antara tumpuan yang menjadi perhatian pengunjung ketika Sambutan Hari Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya adalah:

Ketika sambutan Hari Kebangsaan pada tahun lalu, perarakan dari anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat menjadi perhatian ramai.

Pada sambutan kali ini, ‘Abang Bomba’ sekali lagi dinanti-nantikan oleh para pengunjung dan mendapat sorakan yang cukup kuat.

Lebih mengujakan orang ramai lagi apabila beberapa anggota bomba memegang kain rentang yang tertulis ‘Abang Bomba Love You’ dan ‘Sayang Kamu Ketat Ketat’.

Selain anggota bomba, anjing penyelamat bernama ‘Frankie’ turut menyertai perarakan Hari Kebangsaan 2023.

Frankie adalah salah satu anjing pengesan Unit Pengesan (K9) yang terlibat dalam siasatan kebakaran, misi mencari dan menyelamat (SAR) Cadaver dan SAR Wilderness.

🇲🇾K-9 unit and fire & rescue department stole the show this year at the Merdeka national day parade in Putrajaya . Salute and kudos 🌺❤️🌺❤️🌺 pic.twitter.com/sxKw9J8Wbz