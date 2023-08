Video Tular Persoal Kekasih Tentang ‘Darjat’ Wanita Undang Perhatian, Netizen Beri Reaksi Berbeza

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila terlihat seseorang yang berwajah cantik dan tampan, mesti ramai yang akan terpukau melihat mereka.

Jangan kata lelaki sahaja, wanita pun kadangkala terpegun melihat seseorang yang sangat cantik. Kalau anda pergi ke mana-mana tempat, pasti ada sahaja wanita yang menawan.

Boleh dikatakan, ia adalah lumrah manusia untuk melihat sesuatu yang indah.

Baru-baru ini, tular sebuah video dimuat naik semula di laman Twitter (X)(@tengkunurlissa) menunjukkan perbualan seorang gadis bersama teman lelaki di dalam kereta ketika sedang menunggu makanan di laluan pandu lalu McDonald’s.

Dalam video tersebut, gadis berkenaan melihat teman lelakinya sedang melihat gambar gadis cantik di media sosial dan mempersoal kekasihnya jika dia pernah berniat untuk memiliki individu yang dilihat itu.

Namun jawapan yang diberikan oleh teman lelakinya dikatakan agak kurang meyakinkan kerana memberitahu darjat (level) wanita itu terlalu tinggi untuk dimilikinya.

Mendengar jawapan yang diberikan oleh teman lelakinya, gadis itu merasakan darjat dirinya seolah-olah agak rendah kerana berjaya dimiliki oleh pasangannya.

Bila awak cakap ayat macam tu, dia membuatkan saya terfikir level perempuan tu terlalu tinggi untuk awak. In a way, you are saying my level is lower than that women.

Teman wanita.