GSC Bakal Tutup Cawangan Di Alamanda Putrajaya Ogos Ini

GSC Cinemas mengumumkan bahawa mereka bakal menutup cawangan pawagam di Alamanda Putrajaya selepas beroperasi selama 15 tahun.

Cawangan itu menghentikan operasi pada 14 Ogos dan tayangan terakhir akan diadakan pada 13 Ogos ini.

Dalam satu kenyataan yang dimuat naik di laman Instagram mereka (@gsccinemas), cawangan pawagam ini mula bertapak di Alamanda, Putrajaya pada 5 April 2008 dan telah memberi pengalaman yang cukup bermakna kepada para pelanggan.

GSC menghargai segala sokongan yang diberikan oleh orang ramai sepanjang beroperasi.

Susulan penutupan cawangan GSC itu, mereka menjemput para pelanggan untuk berkunjung ke cawangan terdekat iaitu di IOI City Mall 1 & 2.

Pengumuman yang dikeluarkan oleh syarikat panggung wayang itu telah membuatkan ramai netizen meluahkan rasa sedih kerana mempunyai pelbagai pengalaman di sana.

Ada yang sering berkunjung ke sana sejak kecil lagi ya.

Nuuuuu i always watch movies at Alamanda ever since i was a kid😭😭 its never gonna feel the same anymore 🥹 https://t.co/Lk1uBRWXze

Remembered when they first opened in 2008 & was so excited they screened free shows for the whole week, watched CJ7 movie. Good old times. You shall be missed! https://t.co/P9X9YCSKRT