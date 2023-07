[DIKEMASKINI] Jocelyn Chia Dibuang Keluarga? Netizen Persoal Akaun Twitter ‘Dodgy’ Miliki 30 Pengikut

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

KEMASKINI TERKINI: Jocelyn Chia telah membalas terhadap ciapan di Twitter “bapanya” yang didakwa menafikannya dan mengatakan bahawa akaun itu adalah palsu. Dia juga meminta pengguna Twitter lain untuk melaporkan akaun @achiawhyeliang di atas sebab menggunakan identiti palsu.

lol these m'sians damn funny lah. Twitterers pls report the account @achiawhyeliang for fake identity. thanks! https://t.co/pi7mOetYXZ — Jocelyn Chia (@JocelynChia) July 26, 2023

Sebuah akaun Twitter (X) yang mengaku sebagai bapa kepada pelawak kontroversi Jocelyn Chia muncul namun membuatkan warganet berasa skeptikal dan was-was sama ada akaun tersebut legit atau tidak.

Dicipta pada bulan ini, akaun “Anthony Chia Whye Liang” dengan nama pengguna @achiawhyeliang didakwa mengumumkan dia menolak hubungan dengan Jocelyn.

I publicly announce here for the first time, me and my beloved wife Shirley will disown our daughter @JocelynChia from here onwards till the day of our death. Anthony Chia Whye Liang menerusi X.

Akaun tersebut dalam masa yang sama turut menyebut (tagged) akaun Twitter milik Jocelyn.

I publicly announce here for the first time, me and my beloved wife Shirley will disown our daughter @JocelynChia from here onwards till the day of our death.



Her doing was my total failure in raising her to be a better person for society. The public deserved better then this. — Anthony Chia Whye Liang (@achiawhyeliang) July 22, 2023

Meskipun Jocelyn sering memberikan reaksi terhadap pelbagai tweet yang menyebut namanya, dia bagaimanapun tidak memberikan sebarang reaksi ataupun komen terhadap tweet yang didakwa ditulis oleh “bapanya” itu.

Sejak persembahan kontroversialnya yang menyebut tentang penerbangan Malaysia Airlines MH370 dan pendirian teguhnya untuk tidak meminta maaf, ramai yang masih tidak mengetahui tentang latar belakang keluarganya.

Apa yang diketahui oleh orang ramai setakat ini ialah dia dibesarkan di Singapura tetapi telah berpindah ke Amerika Syarikat.

Twitter (X) Anthony Chia

Mengimbas di laman X (Twitter), akaun tersebut tidak memiliki ciapan yang banyak berikutan ia baru sahaja dicipta pada awal bulan ini.

Gambar profil pula adalah seorang lelaki tua yang berlatarbelakangkan patung Molecule Man di Berlin, Jerman.

Banner profil pula menunjukkan gambar Jocelyn dengan tertulis ‘White Mansplaining’.

Ketika artikel ini ditulis, akaun berkenaan hanya memiliki satu following iaitu @POTUS dan juga 30 orang pengikut.

Tidak hairanlah mengapa netizen berasa skeptikal terdapat akaun ‘dodgy’ ini.

Malah, ada juga yang merasakan bahawa akaun ini dicipta oleh Jocelyn Chia sendiri untuk meraih perhatian orang ramai perihal isu seolah-olah dia dibuang keluarga oleh bapanya sendiri.

for the clout. LOL pic.twitter.com/dq3fILweAn — Azizul Aziz (@azizul_aziz) July 25, 2023

Jocelyn tweet ke ni? Anything for clout — Zaid (@hidup_sihat) July 25, 2023

Fake account. Must be jocelyn herself behind this to gain clout — ✨Presiden Parti Sampai Pagi ™✨ (@jules12anne) July 25, 2023

The 1975 Buat Hal Di GVF2023, Jocelyn Chia Ucap ‘Selamat Datang’

Seperti biasa, apa-apa isu yang melibatkan Malaysia pasti akan diperbahaskan oleh Jocelyn Chia ini. Dan umum sedia maklum bahawa pada hujung minggu lalu, kumpulan British The 1975 telah menyebabkan Festival Good Vibes 2023 yang berbaki dua hari dibatalkan susulan kontroversi yang dilakukan oleh penyanyi utamanya, Matty Healy.

Di pertengahan persembahan kumpulan itu, Healy yang kelihatan mabuk bertindak mengutuk kerajaan Malaysia berkenaan undang-undang LGBT sebelum mencium pemain bass, Ross McDonalds.

Oleh itu, Jocelyn Chia secara sinis mengucapkan selamat datang buat Healy ke kumpulan ‘cool kids’ iaitu merujuk kepada individu-individu yang kini tidak digemari oleh rakyat Malaysia.

Menerusi ciapannya, dia mempersoalkan mengapa Healy tidak dikesan oleh polis antarabangsa (Interpol) kerana telah melanggar undang-undang Malaysia sewaktu berada di dalam negara.

Dia juga seolah-olah mengaitkan perkara itu dengan perkauman dan mempersoalkan adakah Healy tidak dikesan kerana dia seorang lelaki berkulit putih. Dia juga secara sinis berkata tidak mungkin Malaysia kini bersikap pilih kasih.

Welcome Matty Healy to the gang of cool kids "canceled" by Malaysia lol



But wait a minute. Where are the calls for his arrest and Interpol to track him down for actually breaking Malaysian law while IN Malaysia? Has Malaysia gone soft? Or could it be.. Gasp.. No…what was it… — Jocelyn Chia (@JocelynChia) July 22, 2023

