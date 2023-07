Barisan Peguam Tawar Khidmat Pro Bono Buat Artis Tempatan & Vendor Untuk Saman The 1975 Kes Pembatalan GVF2023

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seorang Peguam iaitu Mathew Thomas Philip menulis di LinkedIn bahawa beliau gembira untuk mewakili semua artis tempatan secara pro bono bagi menuntut kumpulan muzik British, The 1975 di atas atas pembatalan konsert yang menyebabkan pendapatan kesemua artis yang dijadualkan untuk beraksi terjejas.

Dalam kemas kini di Facebook, Mathew kini sedang bekerjasama dengan sekumpulan peguam bagi mewakili artis tempatan dan vendor berhubung tuntutan terhadap kumpulan muzik tersebut.

Para peguam terlibat juga memaklumkan bakal mengadakan penemuan secara bersemuka (townhall( bersama barisan artis tempatan serta vendor-vendor yang terkesan akibat pembatalan konsert berkenaan.

Townhall ini dijadualkan pada 25 Julai (Selasa) di Barrister’s Brew, Sri Hartamas, pada jam 7 malam.

We stand in hand and in outrage with Artists and Vendors whom were affected by cancellation of Good Vibes Festival 2023.



Thomas Philip will be providing Legal Assistance for you to recover the loss your MSME suffered.



Contact me to get in touch with our pro bono team. pic.twitter.com/NX84hVSa5g