Pernah Rasa ‘Emotional Numbness’? Ini Antara Simptom Yang Ramai Tak Perasan

Tidak dapat dinafikan setiap daripada golongan manusia melalui perjalanan dan cabaran yang berbeza. Ada di antara anda yang melalui kehidupan normal dan sentiasa berjaya namun ada juga sebaliknya.

Oleh disebabkan pelbagai detik hitam ditempuhi, ramai di kalangan masyarakat dikatakan stres hingga mereka mudah berputus asa dalam sesuatu perkara.

Lebih kronik adalah seseorang itu merasakan seperti jiwanya sudah mati. Dalam erti kata mudah, rasa kosong.

Baru-baru ini, seorang Kaunselor Kesihatan Mental dikenali sebagai Mimie telah berkongsi satu keadaan mental menerusi ciapannya di laman X (Twitter @mimierhmn).

Jelasnya, individu yang pernah mengalami situasi di mana fikiran berasa kosong adalah dipanggil sebagai ‘Emotional Numbness’ atau mati rasa. Golongan ini juga sering berdepan dengan masalah memproses perasaan mereka sehingga tidak tahu untuk melakukan apa.

Pernah rasa tak situasi di mana kita susah nak proses perasaan? It gets too much and kita jadi taktahu nak buat apa?



Dan akhirnya, kita rasa blank. Rasa kosong , walaupun berat nak pikul.



This is what we called emotional numbness.