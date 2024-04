“Lakonan Epic” – Filem Sheriff Raih Sambutan Hangat, Tayangan Awal Cecah Lebih RM1 Juta

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak kebelakangan ini, filem keluaran tempatan semakin mendapat sambutan orang ramai. Bukan itu sahaja, banyak filem sudah meraih prestasi baik dan juga disokong oleh penonton dari luar negara.

Sebagai contoh, La Luna mencipta sejarah apabila ditayangkan di pentas antarabangsa menerusi tayangan perdana dunia di Pesta Filem Antarabangsa Tokyo di Jepun pada 24 Oktober tahun lalu.

Baca Artikel Berkaitan: “Waktu Terbaik Untuk Hasilkan Filem Tempatan” – Pengarah La Luna

Prestasi cemerlang industri perfileman negara tidak terhenti di situ sahaja apabila filem Sheriff pula ditayangkan baru-baru ini.

Filem arahan pengarah Syafiq Yusof, iaitu Sheriff telah meraih kutipan melebihi RM1 juta sewaktu tayangan awal (sneak preview) pada 17 April lalu di pawagam.

Kutipan tinggi tersebut berjaya menempatkan Sheriff pada tangga pertama carta 10 filem teratas di GSC Malaysia sekaligus mengalahkan prestasi filem antarabangsa yang ditayangkan.

Susulan penerimaan hebat orang ramai terhadap filem berkenaan, Syafiq meluahkan rasa syukur selain beranggapan bahawa ia adalah permulaaan baik untuk Sheriff.

Dalam masa sama, pengarah tersebut turut merakamkan ucapan penghargaan kepada para media dan pengendali pawagam dalam memberi sokongan padu kepada Sheriff.

Filem Sheriff yang menampilkan barisan pelakon hebat iaitu Zul Ariffin, Syafiq Kyle, Datuk Aaron Aziz, Azira Shafinaz dan Elizabeth Tan juga mendapat reviu baik dari orang ramai menerusi platform media sosial.

Seorang lelaki dikenali sebagai Zhaf berkata Sheriff merupakan filem tempatan terbaik setakat ini. Filem yang realistik dan terdiri dengan pelbagai plot ‘twist’ itu membuatkan penonton berasa berdebar-debar sepanjang tayangan.

Bukan itu sahaja, kualiti audio dan visual keseluruhan filem juga dikatakan sama taraf seperti Hollywood.

Sebuah anjakan paradigma bagi industri perfileman Malaysia, dah lama aku tak berdebar macam ni tonton filem tempatan. Trust me, the trailer shows nothing.

Zhaf.