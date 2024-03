MH370: Anwar Ibrahim Dedah Akan Teruskan Misi Mencari Jika Wujud Bukti Baharu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Mac 2024 telah menjadi tahun ke-10 sejak penerbangan Malaysia Airlines MH370 hilang dari radar sehingga mencetuskan pencarian dari pasukan seluruh dunia dan menjadi misteri dalam kalangan masyarakat.

Semuanya bermula pada 8 Mac 2014 apabila 239 orang penumpang termasuk kru MH370 sedang dalam perjalanan dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) ke Beijing, China sebelum radar kapal terbang tersebut tiba-tiba hilang semasa berada di Laut China Selatan.

Komunikasi terakhir dari MH370 adalah apabila juruterbang Zaharie Ahmad Shah mengucapkan selamat tinggal kepada kawalan trafik udara Malaysia dan berpindah ke ruang udara Vietnam.

Pesawat itu dikatakan telah berpatah balik ke ruang udara utara Malaysia sebelum dipercayai bergerak ke selatan Lautan Hindi.

Meskipun carian telah dilakukan secara meluas, tetapi masih tiada pihak mengetahui perkara sebenar yang berlaku kepada penerbangan itu. Kesemua 239 orang penumpang di dalam pesawat juga dianggap sudah meninggal dunia.

Walau bagaimanapun, beberapa serpihan yang dipercayai milik pesawat itu telah ditemui oleh orang awam dalam tempoh beberapa tahun sepanjang tempoh sedekad ini.

Segelintir serpihan pesawat seperti flaperon 2 meter telah hanyut di sepanjang pantai Afrika dan di pulau-pulau sekitar Lautan Hindi.

Namun, bukti kecil itu masih gagal untuk memberi gambaran penuh tentang kejadian yang berlaku pada hari berkenaan.

Baru-baru ini, grup Facebook MH370 Families yang terdiri daripada ahli keluarga penumpang terlibat telah mengadakan majlis untuk memperingati kejadian yang kini sudah memasuki tahun ke-10.

Majlis yang diadakan di Nu Empire Subang juga telah memaparkan beberapa serpihan yang ditemui serta persembahan sebagai tanda penghormatan kepada para penumpang yang hilang.

Acara tersebut diakhiri dengan tiupan 239 batang lilin bagi mengenang kesemua insan tersayang yang telah hilang sejak 10 tahun lalu.

At Nu Empire Subang for the 10th anniversary of #MH370. The debris of the plane that has been discovered over the years is being displayed. pic.twitter.com/wkeYaNiYwo