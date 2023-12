Perbadanan Stadium Malaysia Mohon Maaf Atas Kerosakan Padang Stadium Nasional Bukit Jalil

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Baru-baru ini, Perbadanan Stadium Malaysia (PSM) telah mengeluarkan satu kenyataan berhubung keadaan Stadium Nasional Bukit Jalil (SNBJ) yang dipercayai berlaku kerosakan selepas konsert Coldplay pada 22 November lalu.

PSM dalam kenyataan mereka telah membuat permohonan maaf kepada penganjur Piala Malaysia 2023 iaitu Liga Bola Sepak Malaysia (MFL) kerana keadaan padang SNBJ yang tidak memuaskan.

Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada pasukan bola sepak Johor Darul Ta’zim FC (JDT) dan Terengganu FC (TFC) serta para penyokong mereka.

PSM turut mengakui bahawa mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk membaiki dan mengembalikan semula padang SNBJ ke tahap yang terbaik.

“PSM komited melakukan penambahbaikan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengurusan acara-acara di SNBJ pada masa akan datang,” jelas PSM.

Difahamkan permohonan maaf ini dilakukan sehari sebelum Perlawanan Akhir Piala Malaysia 2023 yang bakal berlangsung pada hari ini (8 Disember).

Pada Isnin lalu (4 Disember), Tunku Mahkota Johor (TMJ) Tunku Ismail Sultan Ibrahim telah memuat naik satu ciapan di laman X (Twitter @HRHJohorII) dengan menunjukkan keadaan SNBJ yang mengalami beberapa kecacatan di bahagian padang.

Dalam ciapan tersebut, TMJ turut memerli Pengerusi PSM iaitu Hans Isaac dengan menyebut nama individu tersebut dalam ciapan sama.

“Ini standard yang bagus untuk Perlawanan Akhir Piala Malaysia. Nampaknya formula awak berhasil,” perli TMJ kepada Hans Isaac.

Good standard for the final of Malaysia cup. Looks like your formula is working @hansisaacactor pic.twitter.com/GFqPPBfaP2