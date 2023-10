Konten Palestin Disekat Di Media Sosial, Meta Perjelas Isu Ini

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebelum ini, ramai pihak yang mendakwa akaun media sosial mereka disekat dan dipadam kerana banyak menyebarkan kesedaran tentang isu yang berlaku di Palestin.

Antara salah seorang individu yang dipadam akaun media sosialnya di TikTok kerana berkongsi tentang Palestin adalah selebriti serta usahawan tempatan iaitu Nadiyah Shahab.

Menurutnya, akaun miliknya itu dipercayai telah dipadam akibat kelantangan dia bersama suami dalam bersuara selain memberikan sokongan kepada rakyat Palestin.

Selepas menerima banyak laporan berhubung isu akaun media sosial disekat, Pengarah Komunikasi Meta, Andy Stone menjelaskan terdapat gangguan ‘bug’ yang berlaku dan telah memberi kesan kepada Instagram Stories beberapa pengguna yang berkongsi semula video reels serta juga hantaran lain.

Menerusi kenyataan yang dikeluarkan di laman X (Twitter @andystone), gangguan untuk berkongsi semula hantaran di Instagram Stories menyebabkan jumlah ‘reach’ berkurangan bagi sesetengah pihak.

Tambahnya lagi, gangguan yang berlaku tidak mempunyai sebarang kaitan dengan konten yang disiarkan di media sosial pengguna.

