Pereka Fesyen Mowalola Tampil Mohon Maaf Lepas Dikecam Hebat Guna Bendera Arab Saudi Tertera Kalimah Syadah Di Skirt Mini

Gara-gara meletakkan bendera Arab Saudi pada rekaan skirt mini ketika berlangsung SS24 Runway Show di London Fashion Week, pereka fesyen iaitu Mowalola Ogunlesi teruk dikecam oleh orang ramai.

Hal itu kerana, orang ramai merasakan tindakan tersebut tidak menghormati agama islam kerana terdapat ayat suci pada bendera negara timur tengah itu.

Sedar dengan kontroversi yang timbul, pereka fesyen berkenaan telah tampil memohon maaf selain turut memaklumkan akan menarik rekaan skirt mini yang dipakai oleh model terbabit daripada koleksinya.

Skirt pendek tersebut tertera kalimah syahadah yang membawa maksud ‘Tiada tuhan selain Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah’ di atasnya di dalam bahasa Arab.

Selain daripada skirt yang mempunyai bendera Arab Saudi, model-model lain turut memperagakan skirt yang mempamerkan beberapa negara lain. Walau bagaimanapun ramai yang menyifatkan bendera Arab Saudi tidak sepatutnya digunakan memandangkan ia mempunyai ayat suci.

“Ini sangat tidak menghormati. Mengetahui bahawa bendera Arab Saudi mempunyai nama Allah di atasnya dan mereka menggunakannya sebagai skirt mini yang provokasi selain menunjukkan betapa tidak malunya industri fesyen mengenai isu agama,” kata seorang pengguna di media sosial, lapor Middle East Eye.

i am in no way shape or form religious, but this is extremely disrespectful. knowing that the saudi flag says the word Allah on it and they’re using it as a provocative mini-skirt shows how shameless the fashion industry has become in regards to religions of all kind. https://t.co/ClUmPJLYdr