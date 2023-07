Saya Ada Allah, Kata Sanusi Sambil Kongsi Gambar Di Luar Mahkamah Dalam Facebook

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setelah dikenakan dua tuduhan di Mahkamah Sesyen Selayang kerana melakukan kenyataan berbaur hasutan, Menteri Besar sementara Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Noor berkongsi beberapa gambarnya berada di tengah-tengah orang ramai di luar mahkamah pagi tadi (18 Julai).

Sanusi mengaku tidak bersalah di atas dua tuduhan mengeluarkan kenyataan yang boleh menghasut ketidaksetiaan terhadap Raja-Raja.

BACA LANJUT: Sanusi Ditahan Jam 3 Pagi, Mengaku Tak Bersalah Atas 2 Pertuduhan

Dia menulis di bahagian kapsyen, “Saya ada Allah…”

Dalam satu gambar yang dikongsi, Sanusi mengangkat sebelah tangan dan imej itu kelihatan seolah-olah seperti gambar yang digunakan pada poster filem Anwar: The Untold Story.

Pengguna Twitter @cheajibsayang bertanya: Siapa gamaknya hero filem Sanusi Untold Story nanti?

Setelah dia didakwa, mahkamah telah mengenakan perintah larang suara untuk menghentikannya agar dia tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan kes terbabit.

Namun begitu, setelah dia dibebaskan dengan ikat jamin, Sanusi mengadakan satu sidang akhbar di luar mahkamah.

Dia mendakwa bahawa tuduhan terhadapnya dilakukan secara tergesa-gesa dan atas sebab politik.

Memandangkan siasatan hanya dilakukan selama tiga hari, dia mendakwa bahawa kes tersebut dipercepatkan untuk mengancam peluangnya dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) yang akan berlangsung pada 12 Ogos.

Sanusi juga mendakwa walaupun tidak menerima notis yang dia akan dikenakan tuduhan di mahkamah, dia menegaskan bahawa dia akan tetap hadir ke mahkamah.

Walau bagaimanapun, dia telah ditahan pada jam 3 pagi di sebuah apartmen yang didiaminya di Kuala Lumpur.

Dia dalam masa yang sama turut menzahirkan harapan agar enam negeri yang akan menjalani PRN pada Ogos ini akan dimenangi oleh Perikatan Nasional (PN).

Dengan tuduhan ke atas Sanusi dilakukan di bawah Akta Hasutan 1948 yang penuh kontroversi, tidak mengejutkan apabila ramai orang mengemukakan kebimbangan mereka bahawa Akta tersebut masih digunakan.

Peguam Eric Paulsen berkata Akta itu adalah satu undang-undang kolonial ketinggalan zaman dan tidak mempunyai tempat dalam negara yang mengutamakan demokrasi serta hak kemanusiaan.

Whether u like Sanusi or not should not detract from the fact that the Sedition Act is an outdated piece of colonial legislation that has no place in a Msia that values democratic & human rights. https://t.co/Wym3mQkVBt

Seorang lagi peguam, Edmund Bon mempersoalkan mengapa Akta itu masih digunakan dan menekankan bahawa ia harus dihapuskan.

Why is the Sedition Act being used again? I thought there was a moratorium pending its review to be amended or repealed. It should not be used and must go.