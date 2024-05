Insiden Faisal Halim Disimbah Asid: Ini Perkara Yang Anda Perlu Lakukan Jika Ia Berlaku!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada 5 Mei lalu, pemain sayap skuad kebangsaan Faisal Halim dilaporkan disimbah asid oleh seorang individu tidak dikenali.

Menerusi foto yang tular di media sosial, kelihatan bahagian badan dan tangan di sebelah kiri Faisal mengalami luka melecur akibat terkena bahan kimia terbabit.

Faisal yang juga tonggak utama Selangor FC itu diserang selepas bermain go kart di sebuah pusat beli-belah terkemuka di Damansara.

Susulan isu yang heboh pada ketika ini, seorang doktor kesihatan dikenali sebagai Dr Aliff Zaki menerusi hantaran di akaun TikTok (@alepza11) berkata simbahan asid akan menghasilkan kecederaan yang lebih kurang sama seperti kebakaran.

Kesan melecur pada anggota badan boleh terjadi disebabkan beberapa faktor seperti api (thermal burn), asid atau alkali kuat (chemical burn), terkena renjatan elektrik (electric burn) dan gas panas (gas burn).

Dalam kes ini iaitu chemical burn, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh anda bagi mengelakkan kesan melecur pada badan mangsa merebak. Antaranya:

Jelasnya lagi, aksi orang ramai yang menyimbah air pada badan Faisal ketika waktu kejadian adalah satu tindakan bagus.

Selain itu, Dr Aliff turut menegaskan bahawa tindakan tersebut perlu dilakukan dengan pantas kerana asid mampu merosakkan kulit hanya dalam beberapa minit sahaja.

Kalau lambat takut (melecur) dari second degree jadi third degree. Kalau dah third degree, ketebalan penuh kulit melecur lebih cenderung untuk mendapat jangkitan. Luka tak sempat baik, dapat jangkitan paru-paru pula.

Dr Aliff.