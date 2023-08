[Video] Penerbangan MH122 Patah Balik, Polis Australia Tahan Penumpang Lelaki Cetuskan ‘Gangguan’ Atas Kapal

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak semalam (14 Ogos), sebuah pesawat Malaysia Airlines (MH122) daripada Sydney ke Kuala Lumpur terpaksa berpatah balik apabila seorang penumpang didakwa telah mencetuskan ‘gangguan’ di dalam pesawat semasa penerbangan.

Insiden tular itu menunjukkan seorang lelaki di dalam pesawat berkenaan dikatakan menjerit terhadap kru dan penumpang lain sambil memeluk sebuah beg di dadanya.

Susulan itu, Polis Persekutuan Australia (AFP) dilaporkan telah menahan penumpang lelaki berusia 45 tahun tanpa sebarang insiden dan dijangka didakwa pada lewat malam, pada hari yang sama.

AFP dalam kenyataan media yang disiarkan menjelaskan bahawa, “Penumpang itu sudah dipindahkan dari pesawat. Tiada ancaman besar kepada orang ramai.”

Menurut kenyataan sama, pihak AFP berkata tidak akan mendedahkan butir-butir mengenai operasi, tetapi berkata pelan tindak balas kecemasan sudah dilaksanakan dan tindakan memindahkan lelaki itu dibuat sebaik sahaja pelaksanaannya dianggap selamat untuk penumpang lain dan anak kapal.

Malaysia Airlines dalam kenyataan awalnya menyatakan MH122 yang berlepas dari Lapangan Terbang Antarabangsa Sydney ke Kuala Lumpur terpaksa berpatah balik di tengah penerbangan disebabkan oleh seorang penumpang yang mencetuskan kekecohan dalam kapal.

Video yang dimuat naik di laman X (Twitter) oleh individu-individu yang didakwa berada dalam penerbangan MH122 menunjukkan krew kabin cuba menenangkan seorang lelaki selepas dia mula menjerit kepada penumpang lain.

Malah, ramai juga dilihat meluahkan rasa ketidakpuasan hati terhadap tindakan individu berkenaan yang telah mencetuskan kekecohan sehingga menyebabkan ramai pihak terkesan akibat penerbangan ditunda.

This lunatic is getting aggressive & poor people on board are still waiting for security to get in and take him to Allah through the right process. #MH122 is taken hostage by this lunatic giving Billion of Muslims a bad name. 👎 #Sydney Airport is waiting for what?! pic.twitter.com/n9cdThn8ZJ