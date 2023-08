“This Is Ridiculous, IMO” – Ramai Kritik Peraturan Pemakaian Di Menara Exchange 106

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

The Exchange 106 baru-baru ini telah menerima beberapa kritikan dalam peringkat awal pembinaannya kerana dianggap sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan.

Meskipun beberapa orang sudahpun menerima kehadiran bangunan pencakar langit itu, namun terdapat juga kewujudan kontroversi yang muncul berkaitan dengan menara Exchange 106 itu.

Ia terjadi selepas Pengurus Besar Exchange 106 mengeluarkan notis peringatan buat kesemua penyewa dan pelanggan untuk mematuhi peraturan pemakaian yang terkandung dalam Buku Panduan Penyewa bangunan tersebut.

Ini bermakna pakaian seperti selipar jepun, seluar pendek, dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan dan dianggap tidak sesuai.

Peraturan pakaian ini adalah cerminan The Exchange 106 sebagai bangunan Premium Gred A.

Exchange 106 at TRX doesn't want tenants to wear certain clothes.



They say that even guests must match their image as a "Premium A Grade building".



No slippers, no shorts. Or they will restrict access to common areas.



IMO this is ridiculous. 😂



What's their occupancy BTW? pic.twitter.com/OQx5v34jEh — Saify Akhtar 🇲🇾🇸🇬🇵🇰 (@saifyakhtar) August 5, 2023

Notis peringatan tersebut tidak dinafikan telah menimbulkan kemarahan netizen yang menganggap peraturan pakaian itu adalah ‘kelakar’. Malah, ada juga berpendapat bahawa label “Premium Gred A” sepatutnya hanya digunakan untuk telur atau daging sahaja.

Netizen lain pula melontarkan soalan adakah Malaysia kembali kepada pemerintahan penjajah dengan peraturan pemakaian yang ditentukan oleh orang kulit putih?

Ada juga yang berseloroh bertanyakan sekiranya menara tersebut akan menolak mantan Menteri Kewangan iaitu Tun Daim Zainuddin yang difahamkan suka memakai selipar jepun.

Lol the dress code is just hilarious. It would mean that a lot of start ups ceo will be barred then 🤣 — THFCwill #ENICOUT #LEVYOUT 🟪🟨🟪🟨🟪🟨 (@Williamywj) August 5, 2023

I thought “Premium A Grade” is only used to describe eggs or beef. — Jackson Ling (@jackson_llk) August 5, 2023

Back to colonial rule? Whiteman telling you what to wear and not be seen? — Tony Yew (@WeyYnoT) August 5, 2023

Will they turn away Tun Daim whose footwear of choice are slippers. I’d love to see that. — Anton Ambrose (@TheAntonAmbrose) August 5, 2023

Walau bagaimanapun, ada juga netizen yang merasakan isu tersebut adalah terlalu remeh untuk dibahaskan kerana peraturan serupa turut diamalkan di Menara KLCC 1, 2, dan 3 sejak sekian lama tanpa kekecohan.

Individu tersebut juga menekankan bahawa ia adalah sesuatu yang logik untuk sentiasa menjaga peraturan pemakaian dan tampak ‘presentable’ ketika menjalankan urusan perniagaan di tempat mewah.

klcc tower 1,2, 3 also cannot wear sandal,safety boot or tshirt round neck. this policy long time ago. so ? any issue — akmal fahmi (@akmal8458) August 5, 2023

It’s for the betterment to look presentable when you are in the office floors. It is a good rule to benchmark as you’re working in a premium location. However, this rule shouldn’t apply to people who are going to 7-11 in their slippers & shorts. Then, that’s absurd. — Dan Thompson (@DanThompson480) August 5, 2023

It's pretty ridiculous but I guess if tenants signed the agreement and didn't read the T&C…, it's within the rights of the building manager I guess.



Curious what other examples of Premium Grade A buildings are tho and whether such rules are even enforceable. — 0x__Darren (@0x__Darren) August 5, 2023

