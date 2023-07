Konsert Lauv Live In KL Dibatalkan, Peminat Mula Kaitkan Dengan Isu LGBT

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Industri muzik dan hiburan di Malaysia kini dikatakan akan diperketatkan lagi mengelakkan penggiat seni tempatan mahupun antarabangsa melakukan perkara tidak sepatutnya yang melanggar garis panduan.

Malah, kumpulan rock popular iaitu Muse yang baru sahaja membuat persembahan konsert mereka pada Sabtu lalu (29 Julai) di Stadium Nasional Bukit Jalil juga telah mengeluarkan satu lagu daripada senarai nyanyian mereka mengikut garis panduan.

Lagu tersebut berjudul ‘We Are F*ucking F*ucked’.

Konsert Lauv Selama 2 Hari Di Kuala Lumpur Dibatalkan Oleh Penganjur Live Nation

Persembahan konsert kembali hangat menjadi perbualan ramai selepas konsert penyanyi dari Amerika Syarikat, Lauv di Kuala Lumpur telah dibatalkan oleh pihak penganjur, Live Nation.

Lauv sepatutnya membuat persembahan secara langsung di Plenary Hall, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC) pada 6 dan 7 September 2023 jam 8:30 malam.

Kenyataan tentang pengumuman pembatalan konsert Lauv: The Between Albums Tour tidak dimuat naik secara rasmi lagi tetapi ia dimaklumkan menerusi e-mel kepada mereka yang telah membeli tiket konsert itu dan dipamerkan di laman web Live Nation.

Susulan pembatalan konsert Lauv itu, pihak yang menguruskan tiket iaitu GoLive Asia akan memulangkan semula wang kepada pembeli.

Pihak Live Nation turut membuat permohonan maaf atas pembatalan konsert Lauv secara live di Kuala Lumpur.

Pembatalan Konsert Lauv Di KL Raih Pelbagai Reaksi Dari Netizen

Makluman tentang pembatalan konsert Lauv di raih pelbagai reaksi di media sosial apabila rata-ratanya meluahkan perasaan tidak puas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak penganjur.

Malah, ada juga netizen yang berpendapat mungkin pembatalan itu dilakukan oleh kerana isu melibatkan vokalis kumpulan The 1975, Matty Healy iaitu berkaitan seksualiti LGBT.

Pretty sure he felt unsafe and organiser has concerns. Plus, the government loves to shoot themselves in the foot. — カルサン (Karusa-n) 🏴 (@connerylazenby) July 30, 2023

So what now? Are artist in the LGBT community not allowed to perform in Malaysia? If it's because Lauv is bisexual, it' stupid af. They should be allowed to perform as long as they don't talk about it on stage in KL. #LAUVinKL@lauvsongs @livenationmy @PRWorldwide — Justin Aaron (@justinaaronraj) July 30, 2023

been waiting for lauv since 2017…..I survived the ticketing war just for this to happened? Gosh I had nothing to say, fuck you matty healy #LauvinKL #LauvinMY — sa (@nisanamazi) July 30, 2023

Two days sold out concert tiba tiba cancel ni semua salah Matty #LauvInKl — FRDS (@f_rds_) July 30, 2023

Walau bagaimanpun, ada juga netizen yang memberi nasihat kepada para peminat Lauv untuk tidak terlalu sedih dengan pembatalan tersebut kerana ia tidak mendatangkan sebarang faedah.

Find something more worthy to worry about dik. — helen folasade adu (@tasha567698) July 30, 2023

If you think you could lead a better gov go ahead and go for election la 😅, Your Lgbtq+-%# Are the one who cant respect other country rules , Then you blame gov for rules that exist before Lgbtq+-%# , Never heard of "When in romand do what romans do" — Sham (@shmhrth) July 31, 2023

Bersyukur la kau duk Malaysia dik. Apa la sgt kalau artis x datang ke tempat kita. Ada benda lagi besar yg kita perlu risau kat Malaysia ni. — พี่เอก (@puntokaji) July 30, 2023

Lauv Luah Perasaan Tentang Seksualiti Dirinya

Dalam satu komen yang dimuat naik oleh netizen, dia mempersoalkan sama ada Lauv adalah penyokong kepada komuniti LGBT dan mendakwa mungkin penyanyi itu membatalkan konsert di Malaysia sebagai tindakan bersetuju dengan Matty Healy ketika GVF2023.

genuine question, does lauv cancel his concert in kl because he want to show that he agree with matty? #lauvinkl — 10 (@chittaxiao) July 30, 2023

Mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah Lauv penyokong LGBT? Dalam beberapa video yang di laman TikTok (@lauvsongs), penyanyi ini memuat naik kenyataan yang menunjukkan bahawa dia dipercayai berpihak kepada komuniti tersebut.

Isu The 1975 Yang Berlaku Di Good Vibes Festival 2023

Pada 21 Julai lalu telah berlakunya insiden di mana Festival Good Vibes 2023 selama tiga hari di Sepang telah terhenti secara tiba-tiba disebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Malaysia oleh kumpulan British, The 1975.

Bukan itu sahaja, Matty selepas itu bertindak mencium pemain bass The 1975 iaitu Ross McDonalds ketika membuat persembahan di mana aksi kurang sopan itu dilakukan di hadapan ribuan peminat dari Malaysia.

Matty juga difahamkan memegang botol arak ketika di atas pentas serta melakukan aksi kurang sopan iaitu meludah.

Walau bagaimanapun, ketika dipertengahan persembahan kumpulan itu, pentas bertukar menjadi gelap sebelum Matty dalam keadaan marah mengumumkan menerusi mikrofon bahawa mereka telah disekat (banned) daripada membuat persembahan di Kuala Lumpur.

