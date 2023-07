Lebih 1 Juta Pengguna UOB Sertai Pra-Jualan Tiket Konsert Taylor Swift Hari Ini, 5 Julai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm atau ikuti berita kami menerusi aplikasi Lumi News untuk updates terkini & relevan!

Tiket untuk menghadiri konsert jelajah antarabangsa ‘The Eras Tour’ oleh penyanyi terkenal Taylor Swift yang bakal berlangsung selama enam hari di Singapura bukan sahaja menjadi rebutan rakyat Malaysia, malah hampir kesemua negara sekitar Asia.

Mana tidaknya, Swift hanya memilih dua buah negara Asia sahaja untuk membuat konsert ‘The Eras Tour’ iaitu Jepun dan Singapura.

Sudah pasti para peminatnya akan bertungkus-lumus mahu mendapatkan tiket konsert tersebut.

Hari ini (5 Julai) merupakan tarikh di mana tiket pra-jualan bagi konsert Taylor Swift dijual bagi penduduk di beberapa buah negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam yang mempunyai akaun bank UOB.

Jualan tiket itu dibuka pada jam 12:00 tengah hari sehingga 9:00 pagi pada 7 Julai ini. Namun belum tamat lagi tempoh pra-jualan, tiket konsert itu sudah habis terjual sekitar jam 3:00 petang hari ini.

Perkara ini turut dimaklumkan sendiri oleh pihak penganjur AEG Present Asia di laman Twitter mereka (@aegpresentsasia).

Taylor Swift | The Eras Tour

🗓 2, 3 & 4 March 2024

🗓 7, 8 & 9 March 2024

📍National Stadium

Supported by Sabrina Carpenter



The UOB Cardmembers Presale for Taylor Swift | The Eras Tour in Singapore is now SOLD OUT! pic.twitter.com/sEEFvUZOgM