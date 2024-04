Wanita Ini Kongsi Tips & Info Penting Untuk Percepatkan Urusan Daftar Pasport

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Selain melancong sekitar negeri-negeri di Malaysia, sudah pasti ramai di kalangan anda yang berhasrat untuk bercuti ke luar negara pula.

Seperti semua sedia maklum, mereka yang melancong ke luar negara memerlukan pasport sebagai bukti bagi mengesahkan kewarganegaraan.

Oleh disebabkan itu, anda haruslah memiliki dokumen pasport yang sah dan tidak kurang dari tempoh enam bulan sebelum berlepas.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman X (Twitter @zalyazahari) apabila seorang wanita dikenali sebagai Zalya berkongsi beberapa panduan dan info buat mereka yang berniat untuk membuat pasport di kaunter imigresen.

Tips yang dikongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman wanita itu sendiri bagi memudahkan urusan orang ramai. Antaranya:

Pertama sekali, anda haruslah sampai ke tempat mendaftar pasport seawal pagi bagi mengelakkan barisan yang panjang.

Untuk info, anda boleh memilih untuk melakukan urusan tersebut di Jabatan Imigresen Malaysia atau UTC (Pusat Transformasi Bandar) yang terdekat. Kata Zalya, dia telah hadir ke pusat berkenaan pada 7.40 pagi berserta dengan salinan kad pengenalan diri.

Sekiranya anda pemohon bawah 18 tahun, sijil lahir, MyKad (umur 12 tahun ke bawah) dan MyKad ibu atau bapa harus dibawa sekali.

Perlu diingatkan juga untuk menyediakan RM200 dalam kad debit atau kredit bagi pemohon berumur 13-59 tahun.

Untuk golongan yang lain, di bawah ini kami sertakan bayaran pasport yang bakal dicaj:

Selepas sampai ke pusat mendaftar, anda perlu menuju ke kaunter dan mengisi borang maklumat sebelum mendapatkan nombor giliran.

Walaupun Zalya telah sampai pada awal lagi, namun dia telah menunggu gilirannya sehingga 12 tengahari. Situasi ini menunjukkan betapa ramainya individu yang mendaftar untuk urusan pasport.

Namun begitu usah risau, buat mereka yang datang bersama bayi bawah umur 2 tahun atau warga emas keutamaan akan diberikan di mana nombor giliran golongan tersebut akan dipanggil lebih awal.

Menurut Zalya, proses pendaftaran pasport mengambil masa lebih kurang 1-3 jam. Oleh disebabkan itu, anda boleh merancang jadual dan pergi berehat buat sementara waktu.

Ketika proses mengambil gambar, individu yang memakai lensa mata atau cermin mata harus menanggalkannya. Mengikut pengalaman sendiri, ibu kepada Zayla pernah tersangkut di imigresen gara-gara mesin tidak dapat imbas mukanya.

Hal ini kerana si ibu tidak memakai cermin mata di dalam gambar pasport tetapi sebaliknya ketika mahu berlepas ke negara luar.

Buat golongan wanita, anda harus memastikan untuk tidak menggunakan sebarang bulu mata palsu atau solekan yang tebal. Jika seseorang individu itu memakai bulu mata palsu misalnya, pihak imigresen akan meminta anda menanggalkannya pada waktu tersebut.

Untuk wanita bertudung pula, anda mesti memakai tudung berwarna gelap dan tidak bercorak.

Menerusi carian kami di portal Jabatan Imigresen Malaysia, terdapat beberapa info lain yang harus anda cakna bagi mendaftar pasport. Antaranya:

Incase ada yang nak buat passport here i nak share apa yang you patut buat on that day untuk memudahkan urusan you ✨



— pic.twitter.com/4EM2lh97F7