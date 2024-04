Lelaki Ini Kongsi 7 Tips Guna LinkedIn Untuk Dapatkan Tawaran Kerja Luar Negara

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat mereka yang sedang bekerja, mungkin anda pernah memasang hasrat untuk mencuba bidang baru dan pekerjaan di luar negara pula.

Kadangkala bukan disebabkan faktor syarikat lama yang tidak kondusif, tetapi kerana ingin mencari pengalaman baru dari persekitaran berbeza.

Bagaimanapun, mendapatkan tawaran kerja dari luar negara bukanlah satu perkara yang mudah dan banyak cabaran perlu dilalui.

Baru-baru ini, tular satu perkongsian di laman X (Twitter @MohdZafranudin) apabila seorang Software Engineer dikenali sebagai Zafranudin Zafrin berkongsi kisah apabila dirinya ditawarkan pekerjaan di luar negara menerusi platform LinkedIn.

Bukan satu, tetapi dari dua buah negara yang berbeza iaitu berpangkalan di Sepanyol dan Jerman.

Walau bagaimanapun, dia telah mengambil keputusan untuk mengambil tawaran kerja dari Jerman atas sebab-sebab tertentu.

Jelas Zafranudin, mendapatkan tawaran pekerjaan berkualiti dari luar negara bukanlah satu perkara yang mudah, malah ia memerlukan usaha lebih dari seseorang individu untuk mengecapinya.

Menerusi ciapan sama, lelaki tersebut telah berkongsi beberapa tips yang dilakukan di LinkedIn bagi menjamin tempat pekerjaan di luar negara. Antaranya:

Kunci utama untuk mendapatkan tawaran kerja dari luar negara adalah untuk sentiasa aktif menggunakan LinkedIn.

Selain itu, Zafranudin turut berkata bahawa kebanyakan hantaran di LinkedIn adalah berulang-ulang di mana posting sejak beberapa tahun lalu juga boleh dikira relevan.

Namun selagi mana posting anda boleh tular dan mendapat perhatian para rekruter, maka teruskan menghantar perkongsian sebegitu.

Tegas lelaki berkenaan, ramai individu di luar sana lebih layak jika dibandingkan dengan dirinya. Meskipun begitu, anda sebagai calon pekerja haruslah pandai menonjolkan diri mengikut permintaan pasaran kerja pada waktu ini.

Jika dibandingkan dengan syarikat tempatan, sesi temu duga yang perlu dilalui oleh seseorang untuk menjamin tempat di syarikat luar negara adalah lebih sukar.

Menurut Zafranudin, calon temu duga perlu memberikan fokus yang lebih terhadap aspek komunikasi, sistem dan tingkah laku komuniti sana.

Baca Artikel Berkaitan: Apa Perlu Buat Selepas Berjaya Dapat Tawaran Interview Di LinkedIn? Ikuti 6 Tips Ini

Ujarnya lagi, segala proses pencarian, temu duga dan tawaran pekerjaan mengambil masa sehingga empat ke enam bulan.

Oleh itu, buat individu yang berhasrat untuk mencari pekerjaan luar negara, mereka harus bersabar. Hal ini kerana golongan tersebut perlu mengorbankan masa dan dalam sesetengah kes ia boleh mengundang stres.

Rajin2 aktif di LinkedIn. Ni contoh aku dapat opportunity ke Spain.



Got my current job kerja di Jerman from LinkedIn juga.



Yang ke Spain ni aku reject in focus for other plan.



(This is a long read)



My strategy and experiment (free2 aku bg tips):



1. Buka je LinkedIn, tak… pic.twitter.com/VEey46AGg8