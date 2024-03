Guna Teknologi Canggih Untuk Cari Pekerjaan Baru, Ini Tips Buat Para Graduan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, Malaysia terdiri dengan sejumlah graduan yang ramai dari pelbagai insitusi berprestij tempatan.

Walaupun generasi berkualiti telah dilahirkan, namun masih ramai di kalangan mereka yang mempunyai masalah menempatkan diri dalam sesuatu pekerjaan.

Memetik Kosmo, bakal graduan selepas tahun 2020 berdepan dengan kadar persaingan yang sangat tinggi untuk memperoleh pekerjaan. Golongan itu juga perlu ‘merebut tempat’ selain memenuhi keperluan pasaran pekerjaan.

Oleh disebabkan persaingan yang tinggi, para graduan juga harus bijak menyerlahkan kemahiran serta kebolehan diri sendiri kepada para majikan agar ditempatkan dalam sesuatu pekerjaan.

Namun begitu, masih ramai di kalangan anak muda yang tidak mahir menggunakan teknologi canggih bagi merealisasikan perkara tersebut.

Baru-baru ini, tular satu perkongsian di laman X (Twitter @thegrxyvibe) apabila seorang Freelance Designer berkata para graduan perlulah bijak menggunakan kemudahan untuk mengumpul maklumat atau sumber mengenai sesuatu bidang serta pekerjaan yang ingin diceburi.

Menurut wanita dikenali sebagai Edd, terdapat pelbagai platform tersedia atas talian pada masa kini yang boleh memberi info dalam sekelip mata kepada golongan berkenaan seperti LinkedIn, YouTube, Facebook, X, Google, Reddit, ChatGPT dan Coursera.

Jelasnya lagi, tidak salah untuk bertanya tetapi adalah penting untuk seseorang itu membuat kaji selidik terlebih dahulu tentang pekerjaan yang diingini.

Cakna dengan masalah orang ramai, Edd juga sempat berkongsi tips untuk menjadi seseorang yang ‘resourceful’ (keupayaan mencari kaedah bijak bagi mengatasi kesukaran).

Buat mereka yang sedang bergelut mencari pekerjaan baru, mungkin cara-cara di bawah ini dapat membantu anda untuk mengumpulkan info dengan lebih mudah dan pantas.

Antaranya:

1. Taip perkataan ‘reddit‘ di setiap penghujung soalan ketika melakukan carian menerusi Google.

Sebagai contoh, “Should I choose to be a designer or developer reddit.”

2. Menggunakan platform TikTok bagi carian tentang sesuatu idea.

3. Sekiranya tidak mempunyai bajet mencukupi untuk belajar kemahiran baru, anda boleh menonton video di platform YouTube secara percuma.

4. Khas buat mereka yang ingin berniaga tetapi tidak pasti tentang permintaan pasaran, anda boleh menyertai mana-mana group Facebook tersedia.

Menerusi group berkenaan, anda boleh perhatikan tentang masalah-masalah yang sering ditanyakan oleh orang ramai tentang dunia perniagaan.

5. Anda boleh melayari laman web Glassdoor bagi memastikan sama ada sesebuah syarikat itu wujud dan sahih ataupun tidak.

6. Jika berdepan dengan masalah menulis atau e-mel serta resume dengan sempurna, anda boleh menggunakan ChatGPT, Gemini atau AI (Artificial Intelligence).

7. Sekiranya tidak mahir menggunakan AI, anda perlu membaca menerusi e-book yang dijual mengenai tatacara penggunaan software tersebut.

Nah tips



1. Bila nak search pasal masalah kat google, letak 'reddit' kat belakang soalan. Contoh:



"Should I choose to be a designer or developer reddit".

"Is it difficult being a freelancer reddit".



Pastu baca laaa opinion banyak2 kat Reddit tu. Boleh luaskan perspektif.



2.… https://t.co/VGxrIwF7O3