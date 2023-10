Tesla Model Y Terbakar Di Puchong Ketika Pemilik Parkir Untuk Ke Kedai Makan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebuah kereta elektrik jenama Tesla jenis Model Y dilaporkan terbakar secara tiba-tiba di Jalan Puchong Jaya, Puchong semalam (16 Oktober).

Memetik sumber Astro Awani, pemilik kenderaan berkenaan memarkir keretanya buat sementara waktu ketika mahu menjamu selera.

Menurut Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 8:32 malam sebelum mengerahkan tujuh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Puchong ke lokasi kejadian.

Kebakaran tersebut berjaya dipadam sepenuhnya dan kes terbabit kini diserahkan kepada pihak forensik untuk siasatan lanjut.

Rakaman video ketika kebakaran yang berlaku di kawasan terbuka itu juga dimuat naik oleh beberapa netizen di media sosial.

Malah, ada yang mendakwa kebakaran tersebut mungkin berpunca dari bateri lithium dalam kereta elektrik berkenaan.

Bukan itu sahaja, netizen juga membuat dakwaan bahawa kejadian kebakaran yang berlaku ini berkemungkinan antara yang pertama di Malaysia melibatkan kereta elektrik.

Setakat ini, tiada sebarang kenyataan yang dikeluarkan dari Tesla berhubung insiden tersebut.

Tesla Model Y terbakar di Puchong Jaya.

