Gempa Bumi 7.4 Magnitud Di Taiwan, Paling Buruk Dalam Tempoh 25 Tahun

Gempa bumi besar berukuran 7.4 magnitud melanda pantai timur Taiwan, pagi ini (3 April) menjadikan ia gempa yang terkuat dalam tempoh 25 tahun.

Menurut Biro Cuaca Pusat, pusat gempa itu berada di perairan kira-kira 18km ke selatan daerah timur Hualien dan 138km dari Taipei.

Difahamkan, kesan gempa bumi juga dirasai di Jepun dan luar pantai timur tanah besar China termasuk di Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Guangzhou dan Shantou.

Amaran bencana alam tsunami juga telah dikeluarkan di pulau-pulau itu serta di tanah besar China dan Filipina.

Sementara itu, agensi Meteorologi Jepun telah mengeluarkan amaran tsunami untuk pulau Miyakojima dan Okinawa serta amaran ombak setinggi tiga meter dijangka berlaku dalam masa terdekat.

Memetik laporan Reuters pula, sekurang-kurangnya seorang mangsa dilaporkan terkorban dan lebih 50 mangsa yang lain mengalami kecederaan akibat runtuhan bangunan.

Jabatan Bomba Taiwan mengatakan seorang individu terkorban kerana disyaki tertimbus dalam runtuhan bangunan di daerah pedalaman, timur Hualien.

Dalam bencana itu, 26 bangunan dilaporkan runtuh menyebabkan kira-kira 20 orang terperangkap dan kerja menyelamat juga sedang giat dijalankan.

Rakaman semasa gempa bumi itu berlaku turut tular di media sosial sekali gus meraih perhatian daripada seluruh dunia termasuk Malaysia.

