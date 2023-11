Tentera Israel Ragut Nyawa 160 Kanak-Kanak Palestin Di Semenanjung Gaza Setiap Hari – WHO

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Konflik yang berlaku di Timur Tengah antara Palestin dan penjajah Israel masih lagi berlarutan sehingga hari ini dan lebih 10,000 nyawa penduduk Semenanjung Gaza telah terkorban angkara kekejaman Rejim Zionis itu.

Lebih menyayat hati, setiap hari akan ada sahaja kanak-kanak Palestin yang terkorban akibat serangan udara yang dilancarkan tentera Israel secara berterusan.

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) kelmarin (6 November), dianggarkan secara purata kira-kira 160 kanak-kanak Palestin terbunuh setiap hari di Gaza dalam tempoh sebulan pengebomam Israel di wilayah itu.

“Purata kira-kira 160 kanak-kanak dibunuh setiap hari berdasarkan angka Kementerian Kesihatan (Palestin),” kata pegawai WHO Christian Lindmeier pada taklimat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Geneva.

Susulan itu, Lindmeier mengulangi keperluan mendesak agar dihentikan permusuhan seperti melakukan gencatan senjata bagi meringankan penderitaan yang sedang dialami penduduk Wilayah Gaza pada ketika ini.

“Ribuan rakyat di Gaza mati dan mereka yang masih hidup menderita akibat trauma, penyakit, kekurangan makanan dan air.

“Mereka memerlukan air, bahan api, makanan dan akses selamat kepada penjagaan kesihatan untuk terus hidup.

“Semuanya sudah disediakan kerana logistik, konvoi dan bekalan sudah siap tetapi apa yang tiada ialah akses dan itulah yang diperlukan. Kami memerlukan akses yang selamat dan terjamin tanpa halangan sampai ke pesakit dan hospital,” katanya seperti dipetik Anadolu.

Mengenai hospital di Utara Gaza pula, Lindmeier berkata WHO hanya mampu membawa bekalan ke hospital sekali sahaja.

