Mesin Layan Diri IPR Di Hospital Serdang Tawar Harga Murah. Makanan RM3 & Air RM1 Je!

Mesin layan diri atau ‘vending machine’ memudahkan pengguna untuk mendapatkan makanan dan minuman di tempat yang tidak menjual barang tersebut.

Kini mesin layan diri bukan sahaja menawarkan makanan segera seperti roti dan biskut, tetapi juga makanan yang dimasak.

Seorang pengguna laman X (@mimiannisya93) berkongsi pengalamannya membeli hidangan daripada satu mesin layan diri yang diletakkan di Hospital Sultan Idris Shah di Serdang, Selangor.

Melalui perkongsiannya, dia telah membeli dua hidangan iaitu aglio olio dan nasi goreng udang. Apa yang lebih menarik adalah pengguna turut mendapat biskut Nabati percuma dengan setiap pembelian.

Berdasarkan gambar yang dikongsi, kesemua makanan dijualkan pada harga RM3, manakala air pula bermula pada harga serendah RM1.

Terdapat pelbagai pilihan hidangan yang ditawarkan. Siap ada macaroni cheese dengan harga RM3 sahaja!

Pilihan air pula termasuk air tin, pelbagai air kotak seperti susu dan jus, serta minuman berkafein.

Melihat kepada gambar yang dikongsinya, kuantiti makanan banyak dan hampir memenuhi bekas bungkusan. Malah, nasi goreng udang mempunyai satu udang yang besar dan aglio olio mengandungi pelbagai bahan seperti capsicum dan kupang.

Menurut Mimi, dia telah membeli beberapa hidangan lain. Akan tetapi, mesin mengalami masalah ketika itu dan tidak dapat mengeluarkan makanan yang dipesan.

Namun begitu, mesin itu serta-merta mengembalikan semula wang yang telah dibayar tanpa perlu menunggu terlebih dahulu.

Actually ada borong mcm2 tdi tapi sayangnya machine tiba2 error 😭

(Nak suruh I diet kot 🫠)



But yg I really impressed kan, refund dpt on the spot walaupun bayar pakai card. Takyah tunggu 2 minggu bagai pic.twitter.com/jBGWuofcQL