Pesawat Bawa 8 Penumpang Terhempas Di Elmina, Langgar Motosikal & Kereta

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Satu kejadian pesawat terhempas telah berlaku di kawasan perumahan Elmina Valley 1, Elmina West, Seksyen U16, Denai Alam sekitar jam 3 petang hari ini.

Dalam video yang dimuat naik oleh pengguna Twitter @qamahl, dapat dilihat sedikit kebakaran serta kesan hitam di atas jalan raya tersebut.

Memetik wartawan Amer Hadi Azmi, Bomba Selangor telah mengesahkan kejadian itu dan operasi menyelamat sedang berlangsung. Namun begitu, masih belum disahkan sebarang kematian dan saiz serta jenis pesawat terbabit.

A plane crashed in Elmina. Selangor Bomba confirmed the incident and their operation is ongoing. No confirmation on the size/type of plane and casualties at the moment. https://t.co/EmZOK2ZXzH