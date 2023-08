Elak Letak Bayi Dalam Car Seat Lebih 2 Jam, Boleh Alami Risiko Aliran Udara Terhad

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ibu bapa yang membawa anak menaiki kereta pasti meletakkan anak di dalam car seat. Kadang-kala, perjalanan boleh mengambil masa berjam lamanya, terutamanya apabila perjalanan pulang ke kampung dengan masa bertambah panjang sewaktu musim perayaan.

Ibu bapa tahu tak, yang bayi tidak boleh dibiarkan duduk di dalam car seat terlalu lama? Mungkin ramai yang biasa mendengar bayi tidak boleh duduk di dalam car seat selama dua jam dalam satu masa.

Namun begitu, seorang pengguna Twitter (@pelisahh) berkongsi terdapat juga cadangan supaya bayi duduk di dalam car seat terhad kepada dua jam dalam tempoh 24 jam.

semalam bawak sofia balik kampung. day trip je. ive heard of the '2-hour car seat rule' where u should take your baby out of the car seat after 2 hours. our journey yesterday was 1hr30mins one way.



harini baru i tahu rupanya 2 hrs max PER DAY, bukannya PER TRIP 😭😩 pic.twitter.com/juNbr2pAvC