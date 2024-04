Ini Lokasi Utama Pilihan Rakyat Malaysia Untuk Berpindah Rumah, Kuantan Salah Satunya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum sedia maklum Malaysia terdiri dengan 14 buah negeri dan banyak daerah. Setiap dari kawasan itu juga mempunyai kelainannya yang tersendiri sebagai contoh dari segi budaya, dialek, tradisi dan sebagainya.

Buat mereka yang sedang bercadang untuk mencari kediaman baru, sudah tentu anda mahukan persekitaran yang baik bagi mendirikan kehidupan bersama keluarga dalam tempoh jangka masa lama.

Namun begitu, mungkin ramai di antara golongan tersebut masih tidak pasti manakah lokasi daerah atau kawasan di negara ini yang sesuai mengikut cita rasa anda.

Baru-baru ini, tular satu ciapan di laman X (Twitter @localrkyt), apabila seorang pengguna bertanya kepada para netizen tentang daerah manakah yang menjadi pilihan mereka sekiranya mereka mengambil keputusan untuk berpindah.

Bukan tinggal secara berseorangan, tetapi bersama ahli keluarga yang lain dalam tempoh masa lama.

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata warganet kelihatan tertarik dengan soalan tersebut dan memberikan pandangan masing-masing. Antaranya:

Ramai juga di antara mereka berpendapat bahawa Kuantan adalah lokasi penginapan yang terbaik keindahan alam semula jadi yang tersedia di sana seperti pantai dan sungai.

Walaupun keadaan trafik di sana dikatakan semakin sibuk saban hari, namun ia tidak menjadi penghalang buat sesetengah netizen untuk sentiasa menetap di sana. “Tak terlalu bandar dan tak terlalu kampung,” kata seorang wanita.

Ofcz la kuantan. Tak terlalu bandar, tak terlalu kampung. Just nice. Yg penting byk pantaii pilih je nak g yg mana. Tp yg benci sikit dah pandai jam skrg kuantan ni. Tp still the best utk settle down 🤍