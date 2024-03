[Video] Usahawan Jual Kopiah RM75 Guna ‘Guilt-Trip Marketing’ Cetus Perdebatan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Apabila membeli sesuatu jenis barangan atau pakaian, pasti anda akan mementingkan aspek keselesaan ketika memakainya.

Namun buat segelintir golongan B40, keselesaan menjadi perkara nombor dua, sebaliknya harga yang menentukan sama ada anda akan membeli barang tersebut.

Sejak kebelakangan ini, harga mahal sesuatu produk telah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat di mana rata-rata daripada mereka tidak berpuas hati dengan kos yang semakin meningkat.

Baru-baru ini tular satu perkongsian di laman TikTok (@beymad_) apabila seorang usahawan menerangkan mengapa produk kopiah keluarannya dijual agak mahal berbanding harga di pasaran.

Bagi membalas persoalan orang ramai, dia berkata kopiah tersebut dijual pada harga RM75 kerana kualitinya jauh berbeza daripada jenama lain.

Menurut Yusof, kopiah keluarannya terdiri daripada 13 lapisan dan tahan lasak selain tidak boleh dilipat seperti mana kopiah yang lain.

Sementara itu, usahawan tersebut juga menegaskan bahawa sesiapa sahaja yang memakai kopiah itu tidak akan berasa sakit di bahagian kepala kerana ianya tidak terlalu ketat.

Perkongsian oleh Yusof itu kemudian mendapat perhatian pengguna X (Twitter) selepas dimuat naik semula oleh seorang pemilik akaun Jalal Misai.

Namun rata-rata netizen kurang bersetuju dengan apa yang diperkatakan olehnya kerana dia disifatkan telah menggunakan taktik guilt-trip marketing dalam mendapatkan pelanggan.

Ini selepas dia membuat perbandingan cara orang ramai menghabiskan wang apabila sanggup berbelanja lebih demi mendapatkan pakaian mahal serta mewah tetapi berkira dengan kopiah bernilai RM75 itu.

Betul. This is bad explanation. Org tanya kenapa mahal so explain la bab material kain quality semua. Yg ko guilt trip org beli mende lain boleh mahal nape kopiah tk boleh dh nape. Org ad duit bodoh so explain bebetul. Dari nk beli trus cancel sbb berlagak sgt explain pun

Sementara itu, ramai juga mempertikaikan harga kopiah yang mahal tersebut dan berkata kopiah yang boleh dilipat lebih memudahkan para pengguna.

Walau bagaimanpun, segelintir warganet berpendapat bahawa usahawan itu mempunyai hak untuk meletakkan berapa nilai untuk kopiah jenamanya.

Malah ada yang merasakan pihak yang tidak bersetuju dengan harga tersebut bukanlah target market usahawan berkenaan.

