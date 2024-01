Rasis Ketika Layan Pelanggan, Syarikat Hartanah Berhentikan Ejen Serta-Merta

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui ejen hartanah kebiasaannya dicari apabila seseorang ingin membuat pembelian atau sewaan seperti tanah, rumah, atau bilik.

Malah dengan adanya ejen hartanah sebagai ‘orang tengah’ ia dapat memudahkan pelanggan termasuklah empunya hartanah untuk melakukan urusan jual beli dan sebagainya.

Namun tidak dinafikan dalam mencari ejen pastinya kadang kala kita bertemu dengan individu yang mempunyai tingkah laku yang kurang menyenangkan.

Perkara ini samalah seperti apa yang berlaku kepada seorang wanita ini apabila mendakwa seorang lelaki ejen hartanah dari sebuah syarikat hartanah mengeluarkan kenyataan berbaur rasis kepadanya.

Menerusi hantaran di laman X (Twitter) wanita berkenaan tidak dapat menerima tindakan tidak sopan ejen yang dikenali sebagai Alan sewaktu berbual menerusi aplikasi WhatsApp.

Dalam hantaran itu wanita berkenaan turut memuat naik tangkap layar perbualannya bersama ejen berkenaan.

Kelihatan dalam perbualan tersebut dia telah menegur Alan agar tidak terlalu sombong apabila membalas kepada pelanggan tanpa sebab yang kukuh.

Namun jawapan ejen lelaki berkenaan adalah dia tidak kisah apa yang ingin difikirkan oleh wanita terbabit. Malah dia memberitahu tidak mahu mempunyai urusan perniagaan dengan individu daripada kaum tertentu.

Dia kemudian menyekat pelanggan berkenaan. Mungkin berang dengan tindakan lelaki berkenaan yang dianggap kurang ajar, wanita itu kemudian berkongsi perkara tersebut di media sosial dan mahu orang ramai untuk menularkannya.

Malah dia turut meminta lelaki tersebut untuk memohon maaf secara terbuka selain tidak mahu ia turut berlaku kepada orang lain.

Terbaharu, syarikat hartanah IQI Global telah tampil memaklumkan Alan telah diberhentikan secara serta-merta.

“Selepas siasatan dilakukan dan pengakuan daripada Alan Chia berhubung isu berkenaan, pihak kami telah memberhentikannya berkuat kuasa serta-merta dan dia tidak lagi beperanan sebagai ejen IQI,” kata syarikat itu dalam satu hantaran di X.

Menurut syarikat itu lagi, mereka mempunyai kumpulan kakitangan dan ejen yang terdiri dapada pelbagai negara termasuk Malaysia, Filipina, India, Pakistan, China, Kemboja dan juga Kanada.

“Kami menentang sebarang perbuatan berbentuk diskriminasi dan akan mengambil tindakan tegas.

After investigation and given Alan Chia's admission of the facts of the issue, we have terminated Alan Chia with immediate effect and he no longer acts as an agent of IQI.



