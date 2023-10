“Jaga Kesihatan & Jangan Hisap Dadah” – Lelaki Ini Sebak Dapat Hubungi Ayah Yang Hilang Selama 23 Tahun

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jika berbicara tentang ahli keluarga, mesti ramai yang akan mudah tersentuh hati atau sebak apabila mengenangkan mereka lebih-lebih kalau anda berada di lokasi yang jauh.

Ditambah pula dengan keadaan yang semakin sibuk dengan kerja, kadangkala waktu untuk bersama keluarga juga semakin berkurangan.

Meskipun tinggal berjauhan, namun perasaan sayang terhadap sesama sendiri tidak pernah pudar.

Situasi hampir sama dirasai oleh seorang pengguna TikTok (@_ryan17._) apabila dia meluahkan perasaan sebak dapat berhubung semula dengan ayah kandungnya selepas 23 tahun.

Perkongsian itu dimuat naik menerusi sebuah video yang memaparkan perbualannya bersama seorang individu sebelum dapat menghubungi ayahnya bernama Syopian Samsudin.

Lelaki dikenali sebagai Ryan ini menceritakan dia pernah cuba mencari ayahnya di Facebook sebelum ini tetapi tidak berjaya.

Selepas beberapa tempoh, Ryan tergerak hati untuk mencuba sekali lagi dan akhirnya berjaya menjumpai akaun Facebook bapa kandungnya sebelum menghantar mesej menerusi Direct Message (DM). Namun, tiada respon yang diterima.

Usahanya tidak terhenti di situ apabila Ryan cuba menghubungi adik kepada bapanya pula dan berjaya mendapatkan nombor telefon ayahnya.

Akhirnya selepas 23 tahun, Ryan dapat menghubungi semula bapanya menerusi WhatsApp dan menghantar gambar mereka sekeluarga.

Keadaan menjadi lebih sebak apabila ayahnya mengatakan dia masih mengingati wajah ibu kepada Ryan dan turut menghantar gambarnya.

Akhirnya dapat juga contact papa. Rasa awkward for the first time sebab tak pernah rasa kasih sayang seorang ayah. Nak chat pun tak tahu nak borak apa tapi just try.

Ryan.