Wanita Dakwa Rumah Nyaris Dimasuki 2 Lelaki Tak Dikenali, Buka Pagar Guna Kunci Yang Diberi Pada Kontraktor

Tidak dinafikan tinggal bersendirian memberikan kebebasan dan memupuk sikap berdikari dalam diri, tetapi agak membahayakan juga sekiranya tidak berhati-hati.

Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak kes rompakan di kawasan rumah yang berlaku tidak kiralah kediaman melibatkan rumah teres atau rumah berstrata.

Baru-baru ini, seorang pengguna Twitter (@farrashafeka) berkongi detik mencemaskan ketika dia sedang berkerja dari rumah.

Wanita itu menceritakan dia terdengar bunyi pintu pagar rumahnya dibuka ketika sedang menghadiri mesyuarat secara atas talian. Meskipun dalam keadaan takut, wanita ini tampil berani untuk melihat keadaan yang berlaku di luar rumahnya itu.

Dia agak terkejut selepas mendapati dua orang lelaki tidak dikenali cuba untuk membuka pintu rumahnya mengguna kunci. Lebih menjengkelkan lagi, mereka siap boleh tersengih selepas ‘kantoi’ dengan wanita berkenaan.

Ketika ditanya oleh wanita itu, mereka mengatakan kunci tersebut diperoleh daripada pihak kontraktor yang mengubah suai rumah berkenaan.

Wanita itu menceritakan dua orang lelaki itu hanya tersengih sambil ketawa dan menyerahkan semula kunci berkenaan kepadanya sebelum beredar.

Selepas itu, dia terus mengunci semula pintu rumah dan menghubungi abangnya untuk menyuruh pihak kontraktor menukar tombol pintu dengan segera.

Apabila dia menyoal pihak kontraktor, mereka mendakwa kunci dalam simpanannya telah hilang. Malah abangnya juga telah menghubungi pihak pengurusan kediaman untuk menyemak rakaman kamera CCTV.

Nasib menyebelahi wanita tersebut kerana tiada sebarang perkara tidak diingini berlaku kepadanya pada ketika itu.

Namun, ramai netizen yang tertanya-tanya bagaimana dua orang lelaki berkenaan mengetahui lokasi unit rumah empunya kunci itu.

Mereka turut menasihati wanita berkenaan supaya melaporkan kejadian terbabit kepada pihak berkuasa dan pengurusan kediaman.

Seorang lagi netizen memberi nasihat supaya tidak memberikan kunci rumah kepada kontraktor kerana ia agak tidak selamat untuk berbuat demikian.

My advise is once you dah pindah masuk, contractor tak boleh masih simpan kunci rumah. Dia kena pulangkan balik semua kunci. Kalau nak dtg siapkan rumah mesti awak sendiri yg bukakkan and pls ada berteman. U can never trust anyone you don't even know well enough.