Konsert Bruno Mars 2024 Hanya Di Singapura & Thailand, Peminat Di Malaysia Luah Rasa Kecewa

Kalau sebut lagu Talking To The Moon, Billionaire, When I Was Your Man dan Grenade, mesti korang dah boleh tahu siapa penyanyinya kan?

Ya, betul. Bruno Mars!

Kepada peminat Bruno Mars, ada berita baik untuk anda! Penyanyi kelahiran Amerika Syarikat ini akan membuat persembahan konsert di Asia pada tahun ini.

Namun, hanya dua negara Asia sahaja yang akan menjadi lokasi persembahan konsert Bruno Mars pada 2024 iaitu Singapura dan Thailand.

Live Nation Asia Umum Konsert Bruno Mars 2024

Menerusi hantaran dimuat naik di laman Instagram Live Nation Asia, konsert Bruno Mars itu akan berlangsung pada dua tarikh berbeza di dua buah negara seperti berikut:

Bangkok, Thailand: 30 Mac 2024 (Sabtu) Rajamangala National Stadium



Singapura: 5 April 2024 (Jumaat) Singapore National Stadium



Kepada peminat Bruno Mars yang mahu menonton sendiri persembahan live Bruno Mars tidak lama lagi, jangan lupa untuk bersedia pada tarikh 19 dan 20 Januari ini untuk membeli tiket.

Pra-jualan Live Nation: 19 Januari, 11:00 pagi sehingga 11:59 malam di laman web Live Nation.

Jualan umum: Bermula 20 Januari pada jam 11:00 pagi di laman web Ticketmaster.

Walau bagaimanapun, harga tiket masih belum diumumkan.

Peminat Bruno Mars Di Malaysia Luah Rasa Kecewa

Selepas pengumuman Live Nation Asia tentang konsert Bruno Mars di Singapura dan Thailand sahaja, ramai peminat penyanyi itu di Malaysia meluahkan rasa kecewa (termasuklah penulis sendiri).

Difahamkan, tarikh dua buah konsert Bruno Mars di Asia itu adalah ketika bulan Ramadan di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa.

Sesetengah netizen memberi cadangan agar Bruno Mars dapat hadir melakukan persembahan konsert di Malaysia selepas selesai bulan Ramadan.

Namun, ada juga segelintir netizen yang turut menaruh harapan bahawa Bruno Mars akan datang ke Malaysia kerana akaun Instagram Live Nation Malaysia telah mengikuti akaun Bruno Mars di laman Instagram.

Sampai hati bruno mars😭 Nak pergi tapi bulan puasa, DATANGLAH MALAYSIA😭😭 — hae🧸 (@brillantebyul7) January 10, 2024

WE NEED BRUNO MARS IN MALAYSIA TOO PLEASE MAKE IT HAPPEN I’M BEGGING (but make it after Ramadhan) 😭🙏🏼 @livenationmy @BrunoMars — Lyyy ∞🌹💎 (@ilyhowon) January 10, 2024

Did bruno mars skipped malaysia or what 😭😭😭😭 — callmekarthy (@karthyyyyyyy) January 10, 2024

bruno mars in malaysia ??!!

ok kita tunggu announcement dulu 😭 pic.twitter.com/IvSxxKl9Mz — ELL TICKET 🎫 (@yoonglossm) January 10, 2024

BRUNO MARS IN MALAYSIA PLS PLS PLS MAKE IT HAPPEN AFTER PUASA @livenationmy — jaja 💫 | 🎫 (@_ZH4NGH40) January 10, 2024

