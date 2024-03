Penjawat Awam Di Pahang Kerja Separuh Hari Setiap Jumaat Ketika Bulan Ramadan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Boleh dikatakan banyak syarikat yang mengubah jadual waktu berkerja mereka pada bulan Ramadan bagi membolehkan individu beragama Islam berbuka puasa bersama keluarga di rumah.

Sesetengah majikan meminta pekerjanya untuk masuk ke pejabat dengan lebih awal. Senang kata, masuk awal, balik pun awal!

Jadi, sempatlah untuk singgah ke bazar Ramadan terlebih dahulu untuk membeli juadah berbuka sebelum pulang ke rumah.

Terbaharu, kerajaan Pahang mengumumkan bahawa semua penjawat awam di negeri berkenaan akan bekerja separuh hari sehingga jam 12:30 tengah hari sahaja pada setiap Jumaat sepanjang bulan Ramadan ini.

Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail berkata keputusan penetapan masa itu meliputi semua jabatan negeri, Pejabat Daerah dan Tanah, pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun.

Keputusan ini selaras dengan titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi memupuk persekitaran kerja yang lebih akomodatif dalam tempoh berpuasa ini.

Pelarasan yang dilakukan ini juga bertujuan untuk memberi penghormatan kepada kemuliaan bulan Ramadan selain menyesuaikan keperluan praktikal tenaga kerja.

Pada masa yang sama, penetapan ini turut berpotensi untuk memberi ilham kepada negeri-negeri lain untuk menjadikannya sebagai contoh.

Di seluruh Malaysia, kebiasaannya waktu bekerja akan diubah sedikit pada bulan Ramadan bagi membolehkan umat Islam menjalani ibadah puasa dan menyertai aktiviti keagamaan dengan lebih selesa.

Amalan ini adalah bukti komitmen negara terhadap toleransi dan akomodasi beragama serta menyerlahkan fleksibiliti budaya kerja Malaysia dalam menghormati kepelbagaian budaya.

Walaupun ada sesetengah pihak yang meluahkan rasa bimbang dengan produktiviti kerja terutamanya selepas pernah menerima kritikan mengenai kecekapan perkhidmatan awam di Malaysia, sebenarnya terdapat pelbagai manfaat dari penetapan yang dilakukan ini.

Pelarasan waktu kerja pada bulan Ramadan boleh meningkatkan kesejahteraan dan semangat pekerja Muslim dan seterusnya dapat menaikkan produktiviti serta kualiti kerja.

Baca Artikel Berkaitan: Flexible Working Hours At Lower Pay For Female Civil Servants Seen As Step Backwards

I think this year's Ramadan, I am going to spend and cherish the time with my family.



Kalau balik kerja awal, nak lepak dan berborak sementara tunggu waktu berbuka (tak nak buang masa memasak dan bertungkus di dapur).



Berbuka bersama.



Tarawikh dengan keluarga.



Berehat. 🤲🏻