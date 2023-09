[Video] Lebih 100 Tetamu Majlis Kahwin Maut, Khemah Terbakar Gara-gara Percikan Bunga Api

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Hari bahagia bagi pasangan pengantin di Iraq bertukar tragedi apabila majlis perkahwinan mereka telah mengorbankan sekurang-kurangnya 100 orang tetamu dan lebih 200 individu mengalami kecederaan.

Jurucakap Kementerian Kesihatan Iraq Saif al-Badr memberitahu rata-rata mangsa yang mengalami sesak nafas dan melecur pada bahagian anggota badan.

Kesemua mangsa yang cedera telah dibawa ke Hospital Hamdaniyah bagi mendapatkan rawatan.

Pasangan pengantin lelaki bernama Rivan Esho dan isterinya Haneen disahkan selamat, namun mengalami kecederaan.

Memetik sumber CNN, Jabatan Pertahanan Awam Iraq memaklumkan majlis perkahwinan yang berlangsung di daerah Hamdaniyah itu dikatakan tidak memenuhi kriteria keselamatan.

Siasatan awal insiden yang berlaku pada 26 September sekitar jam 10:45pm waktu tempatan mendapati percikan bunga api yang dilakukan di kawasan khemah bertutup menjadi punca kebakaran.

Kebakaran tersebut mengakibatkan beberapa bahagian siling khemah runtuh akibat penggunaan bahan binaan kos rendah serta mudah terbakar.

Bapa kepada pengantin juga telah meminta pemilik dewan tersebut untuk bertanggungjawab atas kejadian yang berlaku kerana tidak menyediakan sebarang alat keselamatan di dalam khemah terbabit.

Rakaman video menerusi ‘drone’ ketika sebelum kejadian berlaku turut tersebar di media sosial.

Dalam video yang dimuat naik semula di laman X (Twitter @kekhalid) itu, situasi panik mula terjadi selepas percikan bunga api tamat dan secara tiba-tiba siling terbakar dan mulai runtuh sehingga terkena pada para tetamu.

Selepas menyedari kebakaran yang berlaku, ramai tetamu lari bertempiaran bagi menyelamatkan diri masing-masing.

Could you imagine being at this wedding?



A new video has been released showing the very moment that a fire started at the Iraq wedding this past Thursday in the northern province of Nineveh.



Sadly, over one hundred people lost their lives, and many more suffered injuries after… pic.twitter.com/rThQrTHJAm