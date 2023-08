“Ajar Sains & Matematik Dalam Bahasa Inggeris” – Mahathir Mohamad

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mendesak kerajaan supaya mempertimbangkan semula keputusan untuk tidak meneruskan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris.

Di laman X (Twitter), Tun Mahathir mencadangkan supaya bahasa Inggeris dijadikan bahasa penghantar utama bagi kedua-dua subjek itu.

Beliau berkata bidang ilmu tersebut tidak berasal daripada Malaysia dan kebanyakannya berasal dari bahasa Inggeris.

Tun M menegaskan bahawa perkembangan dalam bidang sains kebiasaannya tidak terjadi dalam lingkungan bahasa Melayu.

Oleh kerana perbezaan ini, terjemahan menjadi mustahak dan memerlukan penterjemah dengan pemahaman yang mendalam terhadap dua subjek itu serta fasih dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Beliau mendakwa kelayakan sedemikian adalah agak terhad.

Berbeza dengan subjek seperti geografi dan sejarah, beliau mendapati bidang sains dan matematik sentiasa berkembang dengan penemuan dan penerapan baharu.

Mengakui aspirasi negara untuk memartabatkan bahasa Melayu, Tun Mahathir menyebut tentang kepentingan memperoleh ilmu pengetahuan.

Beliau menegaskan bahawa dalam mengejar ilmu, ia tidak harus dikompromi oleh matlamat linguistik kerana ilmu pengetahuan menjadi keutamaan bagi kemajuan negara.

Beliau berkata pendidikan tidak lagi berharga jika kita ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan yang penting dalam pembangunan dan kemajuan negara.

Tun M mendakwa bahawa ramai ibu bapa yang kecewa dengan tindakan kerajaan menghentikan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris.

Oleh itu, beliau mendesak kerajaan supaya mempertimbangkan semula keputusan itu dan mencadangkan supaya sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris sepenuhnya.

Walaupun beliau sedar tentang perkembangan bahasa Melayu, ahli politik itu menekankan sesetengah istilah matematik dan sains dipinjam daripada bahasa lain terutamanya Inggeris.

Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah diperkenalkan kepada pelajar Darjah 1 dan Tingkatan 1 pada tahun 2003 dan kemudiannya dimansuhkan 10 tahun selepas itu iaitu pada 2013.

Sewaktu memangku jawatan Menteri Pendidikan pada tahun 2020, Tun M mengumumkan bahawa polisi tersebut akan diguna pakai semula melalui PPSMI 2.0.

Dalam satu insiden berasingan, cadangan pembatalan Program Dwibahasa atau Dual Language Programme (DLM) telah menerima kritikan daripada dua kumpulan ibu bapa dan guru.

DLP membenarkan sekolah-sekolah terpilih untuk mengajar subjek tertentu dalam bahasa Inggeris.

Program ini yang merupakan salah satu inisiatif di bawah Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI), mencetuskan perbincangan tentang keseimbangan di antara pemeliharaan linguistik dan memanfaatkan bahasa Inggeris bagi pemerolehan ilmu pengetahuan secara komprehensif.

SCIENCE AND MATHS



1. Many parents are upset with the decision of Government to stop the teaching of science and maths in English as an option.



2. They feel that it would blight the future of their children.



3. I have always believed that science and mathematics should be…