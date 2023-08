Sejarah Bunga Raya & Macam Mana Boleh Dipilih Jadi Bunga Kebangsaan Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm atau ikuti berita kami menerusi aplikasi Lumi News untuk updates terkini & relevan!

Tentu semua tahu bahawa bunga raya atau Hibiscus rosa-sinensis merupakan bunga kebangsaan Malaysia sejak negara masih Persekutuan Tanah Melayu lagi. Namun, tahukah anda bahawa bunga raya bukanlah bunga yang hidup secara asli di Tanah Melayu ketika itu?

Seorang aktivis alam sekitar, Aidil, menerusi ciapan di Twitter menjelaskan Bunga Raya sebenarnya dibawa masuk ke Tanah Melayu dari Vanuatu iaitu sebuah pulau yang terletak di Laut Pasifik Selatan pada abad ke-12.

Fun fact: our national flower, the bunga raya, is not native to Malaysia. It’s actually from Vanuatu. The red hibiscus was first introduced to Peninsular Malaysia in the 12th century. 🌺