DarSA Fried Chicken Mohon Maaf Selepas Didakwa Tulis Komen Berbaur Perkauman Di Media Sosial

Isu perkauman adalah salah satu perkara yang cukup sensitif di Malaysia kerana masyarakat di negara ini terdiri daripada pelbagai jenis bangsa dan agama.

Malah, kerajaan Malaysia juga sudah memperuntukkan undang-undang seperti Seksyen 504 Kanun Keseksaan (Akta 574) iaitu kesalahan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan dan Subseksyen 4(1) Akta Hasutan 1948 (Akta 15) iaitu kesalahan menghasut bagi mengelakkan masyarakat sesuka hati menimbulkan isu perkauman.

Oleh itu isu melibatkan perkauman perlu dicegah sebaik mungkin bagi mengelakkan dari berlakunya sebarang perselisihan faham.

Baru-baru ini, kecoh satu isu yang dibangkitkan oleh seorang pengguna laman X (@najib_bakar_) di mana sebuah kedai restoran makanan segera milik peniaga tempatan didakwa telah mengeluarkan komen berbaur perkauman.

Situasi ini dipercayai bermula selepas pengendali yang menjaga akaun Facebook perniagaan itu mahu memberi maklum balas kepada netizen yang mengulas tentang harga jualan mereka yang dikatakan agak mahal.

Namun, komen yang dikeluarkan oleh pihak restoran berkenaan pula menyentuh sebuah kaum yang dakwanya cuba untuk memburukkan perniagaan milik mereka.

Perkara yang berlaku ini secara tidak langsung menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat kerana melibatkan sentimen perkauman yang sepatutnya tidak diusik.

Meskipun tidak menyebut mana-mana kaum, namun ramai netizen percaya terma ‘Type C’ yang digunakan dipercayai merujuk kepada bangsa Cina.

Sebagai seorang type-C, sumpah I only knew about Darsa because of my Malay friends here hahahahaha and I even thought to myself maybe I should review the place, like yes I understand many people say the price is quite high BUT WHAT IF the ayam is sedap? Then there's this type of… https://t.co/0GJZ1nwyJb pic.twitter.com/nWFzrWQaTV