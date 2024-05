Ceddy Perjelas Kenapa DarSA Fried Chicken Belum Dapat Sijil Halal JAKIM

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Walaupun baru sahaja dibuka pada 29 April lalu, nama sebuah restoran makanan segera tempatan iaitu DarSA Fried Chicken (DFC) telah dikenali ramai selepas terpalit dengan kontroversi dakwaan komen ‘Type C’ yang berbaur perkauman.

Pihak DarSA Fried Chicken kemudiannya tampil membuat permohonan maaf menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook.

Jelas mereka, kesalahan berkenaan adalah satu kesilapan yang tidak disengajakan dan berkemungkinan ia berlaku disebabkan oleh terlalu banyak komen yang berunsur negatif sehingga mengganggu fokus kerja.

Selepas baru sahaja reda kes dakwaan komen bersifat ‘racist’, timbul satu lagi isu yang dibangkitkan oleh orang ramai kepada restoran makanan segera terbabit, iaitu melibatkan sijil halal.

Sesetengah netizen mula mempersoal sama ada DFC memiliki sijil halal atau tidak.

Terpanggil untuk menjawab tentang isu sijil halal ini, influencer terkenal iaitu Ceddy tampil memberi penjelasan menerusi video dimuat naik di laman TikTok miliknya (@cedddyornot) tentang mengapa DFC belum mendapat sijil halal.

Jelas Ceddy, isu sijil halal ini tidak sepatutnya diperbesarkan kerana restoran DFC itu baru sahaja dibuka kurang dari tempoh sebulan.

Influencer tersebut juga memberitahu dia tidak berniat untuk ‘back up’ DarSA Fried Chicken tetapi hanya bercakap berdasarkan fakta tentang siijl halal mengikut laman web Sistem Pensijilan Halal Malaysia.

Of course lah dia tidak diiktiraf halal lagi sebab dia baru je buka. Bukan I nak back up diaorang, I back up I dapat apa, I kan type C. Tapi kalau kalau korang ikutkan halal.gov.my, ada requirement kalau sembang bab permohonan sahaja, kedai itu kena beroperasi sepenuhnya sebelum dia boleh memohon.

Ceddy.