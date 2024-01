Ini Senarai Makanan Dari A Hingga Z, Boleh Sertai Potluck Ikut Huruf Pertama Nama Sendiri

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak akhir-akhir ini, trend potluck dalam kalangan pekerja di pejabat kembali menjadi budaya bagi mengeratkan hubungan sesama pekerja.

Tetapi apa yang berbezanya untuk trend potluck kali ini adalah setiap individu perlu membawa makanan mengikut huruf pertama bagi nama mereka.

Sebagai contoh, mereka yang bernama Farah perlu membawa hidangan yang bermula dengan huruf F. Jadi, mungkin boleh bawa ‘fries’?

Menerusi bebenang dimuat naik di laman X (Twitter @XXXbyefelicia), individu ini mengetahui tentang trend terkini potluck mengikut huruf pertama nama seseorang dan telah menyenaraikan kesemua jenis makanan dari abjad A sehingga Z.

Kalau anda pun terjebak dengan trend ini dan tak tahu nak bawa makanan apa, boleh tengok senarai di bawah.

Harap senarai yang dikongsikan ini boleh bantu anda semua daripada termenung sambil memikirkan hidangan yang perlu dibawa untuk sesi potluck di pejabat.

Waktu ini mesti ramai yang bersyukur ibu bapa mereka tak letak nama pelik-pelik. Pening juga nak fikir makanan bermula dengan huruf X,Y dan Z.

A

Ayam goreng – KFC, uncle bob , shihlin , four fingers. The choice is unlimited

Apple Pie

Alfredo pasta

Arancini kalau kau fancy



B

Blueberry pie…