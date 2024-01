Filem ‘Siksa Neraka’ Dari Indonesia Diharamkan Tayangan Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Terbaharu, satu filem dari negara Indonesia berjudul ‘Siksa Neraka’ telah menjadi topik hangat dalam kalangan masyarakat di media sosial selepas tayangan filem berkenaan telah diharamkan di Malaysia dan juga Brunei.

Perkara ini dimaklumkan sendiri oleh pihak produksi filem tersebut di laman X (Twitter @ANTENNAETS) menerusi ciapan dimuat naik semalam (8 Januari).

Walau bagaimanapun, pihak mereka tidak menjelaskan mengapa filem itu disekat tayangannya di Malaysia dan Brunei.

To those who were waiting – Siksa Neraka is banned in Malaysia & Brunei 🙏 pic.twitter.com/4Mz49IXtGP