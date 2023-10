Shah Rukh Khan Puji Video Tarian Bollywood Wanita Malaysia, Tuan Badan Terus Teruja!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau korang peminat filem Bollywood, mesti nama aktor terkenal iaitu Datuk Shah Rukh Khan menjadi pujaan ramai terutamanya golongan wanita.

Kebiasaannya, filem Bollywood akan mempunyai tarian mereka yang dilakukan secara beramai-ramai dengan rentak lagu yang agak ‘catchy’. Jangan terkejut kalau nampak ada peminat yang sanggup mempelajari tarian tersebut.

Siapa yang boleh hafal lagu-lagu Bollywood tu lagi power!

Filem terbaharu lakonan Shah Rukh Khan berjudul Jawan telah mendapat perhatian ramai selepas ia mula ditayangkan di pawagam seluruh dunia pada 7 September lalu.

Penangan filem tersebut membuatkan sekumpulan wanita dari Malaysia sanggup mempelajari semula tarian yang di dalam filem berkenaan dan merakam video tarian sebelum dimuat naik di media sosial.

Dalam video berkenaan, kelihatan tiga orang wanita mengenakan pakaian saree berwarna merah jambu, biru dan kuning tangkas menari dengan ‘step’ yang ditiru dari dalam filem Jawan.

Video tersebut telah dimuat naik di laman X (Twitter @SRKsJunaid) telah meraih perhatian pelakon Shah Rukh Khan sehari selepas itu.

Shah Rukh Khan memberi reaksi positif terhadap video itu dan berterima kasih serta memberi pujian kepada wanita-wanita tersebut.

Thank u girls!!! This was awesome… https://t.co/3zrgW1qOOV