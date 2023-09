Hilang Pasport & Jam Dicuri Sebelum Berlepas, Doktor Ini Dipuji Bantu Pesakit Dalam Kapal Terbang Turkish Airlines

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap takdir yang ditentukan oleh Allah SWT, pasti ada hikmahnya. Sebagai umat Islam, kita perlu percaya bahawa ujian dan dugaan yang diberikan pasti akan diberi ganjaran kepada mereka yang bersabar.

Seperti mana yang dihadapi oleh seorang doktor wanita warganegara Malaysia, dia telah mengalami beberapa masalah sebelum dibenarkan untuk berlepas menaiki kapal terbang di luar negara.

Namun, dugaan yang dihadapi itu tidak menghalang doktor berkenaan untuk terus berbakti kepada masyarakat.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (Twitter @senalkaff), lelaki ini yang merupakan salah seorang penumpang dalam penerbangan Turkish Airlines berkongsi kejadian yang berlaku di dalam kapal terbang tersebut.

Seorang wanita berumur warga Turki dipercayai telah pengsan di dalam kapal terbang akibat masalah tekanan darah tinggi yang dialaminya.

Kejadian yang berlaku ketika dalam perjalanan dari Istanbul ke Kuala Lumpur itu membuatkan orang ramai panik sebelum seorang ‘heroin’ memunculkan diri.

Doktor wanita yang merupakan rakyat Malaysia dikenali sebagai Dr Syazwani telah tampil memberikan bantuan kepada warga Turki berkenaan.

