Netizen Kongsi Fungsi Sebenar ‘Bridesmaid’ Di Majlis Kahwin. Bukan Hanya Bergambar & ‘Tayang Muka’ Ya!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm atau ikuti berita kami menerusi aplikasi Lumi News untuk updates terkini & relevan!

Sesetengah pengantin lelaki dan perempuan akan memilih beberapa individu dalam kalangan ahli keluarga dan rakan-rakan sebagai ‘bridesmaid’ ketika majlis perkahwinan mereka.

Barisan ‘bridesmaid’ yang dipilih juga selalunya akan memakai busana berwarna sedondon dan berada di samping pengantin bagi memastikan perjalanan majlis berjalan lancar.

Tetapi tidak semua ‘bridesmaid’ yang faham dengan tugas mereka sehingga ada pengantin meluahkan rasa kecewa apabila ‘bridesmaid’ yang dipilih hanya ‘goyang kaki’ dan bergambar sahaja.

BACA JUGA: Jurusolek Cerita Pengalaman Berdepan Dengan Pengapit Tak Guna

Menerusi ciapan yang dimuat naik oleh seorang pengguna Twitter (@hatisayalembut), wanita ini berkongsi beberapa perkara yang dilakukannya apabila dipilih sebagai’bridesmaid’ kepada rakannya.

Antara perkara yang dilakukan adalah seperti:

Dont know bout u guys, tapi me as one of the bridesmaids, did this

1) tlg pegangkan phone pengantin(dlm poket tu more than 2 actually tapi terlindung di sebalik phone lain)

2) bawak cotton/tissue sbb nk lap/dap dap muka pengantin xnak bagi peluh atau kacau makeup

3)…..smbung bwh https://t.co/6gNMz8nPtg pic.twitter.com/mLCsZN909k