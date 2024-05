Sekitar 100 Penerbangan Air India Express Terjejas Gara-gara 300 Kru Kabin Ambil MC

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak Selasa lalu (7 Mei), sekitar 100 penerbangan syarikat Air India Express (AIE) terjejas di mana ada yang lewat dan terpaksa dibatalkan.

Ini selepas kira-kira 300 kru kabin termasuk pramugari dan pramugara yang mengambil cuti sakit (MC).

Bukan sahaja membuat perkara tersebut pada saat akhir, malah kru kabin yang terlibat juga bertindak mematikan telefon bimbit mereka.

Tindakan drastik kru berkenaan dipercayai kerana mereka membantah terma dan syarat pekerjaan baru yang ditetapkan oleh pemilik baru syarikat tersebut iaitu Tata Group.

“Sebahagian kru kabin kami melaporkan diri tidak sihat pada saat akhir, bermula malam tadi (kelmarin). Ia menyebabkan banyak penerbangan mengalami kelewatan dan pembatalan.

“Ketika kami berinteraksi dengan kru-kru terbabit untuk memahami punca di sebalik kejadian ini, pasukan kami pada masa sama berusaha untuk mengurangkan ketidakselesaan yang dihadapi oleh penumpang,” kata jurucakap syarikat penerbangan itu.

Susulan penerbangan yang terbatal saat akhir itu, para penumpang meluahkan rasa berang di media sosial. Jelas salah seorang penumpang, pihak pengurusan sepatutnya memberi makluman lebih awal kerana ia menjejaskan jadual.

Malah ada yang berkata mereka tidak mendapat sebarang notifikasi atau mesej mengenai insiden tersebut.

Dear @JM_Scindia sir disappointed with the service by air India express.

My flight is at 11:30pm from Bangalore to Delhi , while arriving airport on checking the attendant said delay by 2 hour. No message given of delay. #ministryofcivilaviation @PMOIndia @MoCA_India pic.twitter.com/tgfhGz8eRu